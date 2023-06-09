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Либерализация рынка электроэнергии позволит сбалансировать энергосистему, - "Укрэнерго"

Фото: либерализация рынка электроэнергии позволит сбалансировать энергосистему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Чтобы Украина могла свободно импортировать электроэнергию из Европы, нужно либерализовать ценообразование на энергорынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, сейчас в энергосистеме достаточно непростая ситуация с балансом, учитывая также катастрофу на Каховской ГЭС. Он отметил, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию в некоторые часы суток и использовать аварийную помощь.

"Но есть определенные экономические причины, почему импорт в полном объеме не попадает в украинскую энергосистему. У нас на рынке есть такие лимиты ценовые (прайс-кепы, - ред.). То есть, цена не может подниматься выше определенного порога и когда в Европе цена выше, а такое бывает, соответственно нет экономических стимулов у игроков на рынке импортировать электроэнергию из Европы. Эту ситуацию надо исправить", - сказал Кудрицкий.

Он также добавил, что нужно либерализовать ценообразование на рынке электроэнергии, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать в Украину и помогать балансировать энергосистему.

"Это парадоксальная ситуация. Ее нужно исправить и уже работа по этому поводу ведется", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

По его словам, после либерализации рынка в отдельные часы стоимость электроэнергии может подниматься выше текущего уровня, а в отдельные часы суток наоборот падать ниже.

Напомним, регулятор одобрил проект постановления о новых граничных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.

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