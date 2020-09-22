ЛФК і корсет для хребта: профілактика захворювань хребта

Хребет забезпечує вертикальне положення тіла, від нього залежить розташування внутрішніх органів. Крім того, всередині хребетного стовпа знаходиться спинний мозок, тому якщо уражається хребет, страждає нервова система. Таким чином, від постави залежить не тільки і не стільки зовнішній вигляд, скільки здоров'я організму.

Коли хребту потрібна підтримка

Як каркас тіла хребет має постійний навантаження: патології (наприклад, травма і викликані нею больові відчуття), заняття деякими видами спорту, навчання або виконання професійних обов'язків. У цьому випадку на допомогу прийдуть лікувальна фізкультура (ЛФК) і / або фіксуючі пристосування.

Лікувальна фізкультура

ЛФК - метод профілактики і лікування, заснований на русі. Вправи розроблені так, щоб впливати на певний відділ опорно-рухового апарату. Профілактичні вправи для спини спрямовані на розвантаження перевантажених відділів, відновлення правильного положення хребта і зміцнення тих м'язів, які цьому сприяють. Лікувальні вправи в цілому переслідують ті ж цілі, проте вони залежать від конкретної патології, вимагають участі строго певних груп м'язів, і тому їх призначає фахівець в індивідуальному порядку.

Прімера ЛФК- плавання, яке забезпечує рівномірне навантаження на всі відділи хребта.

Корсет для спини

Якщо дію ЛФК засноване на русі, то корсет для спини, навпаки, діє за рахунок фіксації певних м'язових груп в заданому положенні. Залежно від призначення корсети бувають фіксуючі та коригуючі. Останні використовуються в лікувальних цілях після деяких операцій, травм, при тяжких порушеннях постави. Для профілактики і виправлення незначних порушень постави використовують прості фіксуючі корсети-реклінатори. Такий корсет представляє собою дві перехресні лямки, які надягають на плечі і, затягуючись, сприяють фізіологічному положенню спини, її випрямляння. Носіння такого корсета протягом 2-3 годин в день сприяє виробленню правильної постави.

Крім корсета для фіксації використовується бандаж. Відмінність в жорсткості - бандаж являє собою еластичне пристосування, а корсет має жорсткий каркас.

Як зрозуміти, яке фіксує пристрій потрібно

Реклінатор забезпечує м'яку фіксацію і тому його можуть носити люди, які не мають особливих проблем зі спиною, але вже потребують виправлення постави. При болях в спині та інших симптомах ураження хребта цього може виявитися недостатньо. Оцінити, коли і який потрібен корсет, чи потрібен він взагалі, досить ЛФК або бандажа, може тільки фахівець - лікар-ортопед. Неправильно підібраний корсет в кращому випадку виявиться просто непотрібним, в гіршому - зашкодить, тому ризикувати, спираючись на чиїсь поради, крім рекомендацій фахівця, не варто.

Як вибрати і носити корсет

Коли визначена модель, необхідна саме для вашого випадку, слід точно підібрати розмір. Пристосування має забезпечувати фіксацію, однак не повинно здавлювати і викликати дискомфорт, тому менший розмір неприпустимий. Корсет занадто великого розміру не підтримуватиме поставу належним чином.

Наступне, на що варто звернути увагу, - матеріал, який буде стикатися зі шкірою. Він повинен пропускати повітря. Також варто перевірити надійність кріплень і переконатися в тому, що жорсткість відповідає необхідній.

Носять корсет в суворій відповідності до рекомендацій лікаря, дотримуючись інструкції до виробу.