Лейбористы побеждают: что изменят для Украины выборы в Великобритании

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Как проходят выборы в Великобритании

В Великобритании исторически существует мажоритарная избирательная система. Согласно c ней, кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится членом парламента от избирательного округа, независимо от того, получил ли он 50% поданных голосов или нет. Всего избирательных округов 650.

Если партия получает большинство мест, то ее лидер становится премьер-министром, а глава второй по количеству депутатов партии обычно становится лидером оппозиции.

Согласно последним опросам , левоцентристская партия лейбористов почти гарантированно получит власть, завоевав до 484 из 650 депутатских мандатов, при этом для большинства достаточно только 326. Правоцентристская, ныне правящая Консервативная партия получит лишь 64 места. Ожидается, что новым премьер-министром Великобритании станет лидер лейбористов Кир Стармер.

Такую ситуацию повлекли несколько факторов: и общая усталость населения от Консервативной партии, единолично находившаяся у власти 14 лет; и неспособность правительства консерваторов под руководством Риши Сунака преодолеть рецессию в экономике и проблемы в сфере государственных услуг и здравоохранения.

Свою роль сыграло и преждевременное объявление выборов, которое озадачило партийную машину консерваторов. Ведь выборы ожидались только в конце этого года. В то же время, существует несколько важных моментов, которые будут влиять на новое правительство.

Кто и за что соперничает

Ключевой вопрос выборов – насколько серьезное большинство получат лейбористы и сколько мандатов смогут сохранить для себя находившиеся у власти последние 14 лет консерваторы. Ответ на этот вопрос состоит из трех аспектов.

Первый – смогут ли консерваторы удержать "Синюю стену". Это название происходит от партийного цвета партии и обозначает ряд избирательных округов на юге Англии, в которых десятки или даже сотни лет голосовали за консерваторов. Это преимущественно небольшие городки с самым высоким по стране уровнем жизни. Консерваторы прилагают много усилий, чтобы сохранить хотя бы эти округа. Однако в последние годы их позиции слабеют. Часть избирателей в этих округах отвернулась от родной партии после Brexit.

Парламент Великобритании (фото: Ghetty Images)

С другой стороны, сюда переселились многие молодые люди из Большого Лондона из-за более низкой стоимости жизни. В целом эти избиратели не готовы голосовать за лейбористов и предпочитают центристскую Либерально-демократическую партию. Дополнительно размывает поддержку консерваторов рост популярности "Зеленых" и правопопулистской партии "Reform UK" во главе с Найджелом Фараджем.

С последней партией связан второй аспект выборов . Опросы свидетельствуют, что она стабильно имеет поддержку около 15-18 % избирателей. Но поскольку они распределены относительно равномерно по всей стране, до сих пор этой партии не удалось провести ни одного депутата в парламент Великобритании, хотя она дважды выигрывала выборы в Европейский парламент. Вместе с тем, эта политсила отнимает часть избирателей у консерваторов. Впрочем, на этот раз консерваторам полегче.

21 июня лидер партии Найджел Фарадж, по стилю поведения имеющий много схожего с Дональдом Трампом, попал в скандал. В интервью BBC политик заявил, что Запад "спровоцировал Путина на агрессию против Украины". Это дополнительный повод для критики всех других партий, которые в целом поддерживают Украину. Для консерваторов задача облегчается.

Третья загадка: кто победит в Шотландии. Еще с XVIII века Англия и Шотландия объединились в одно государство на основе личной унии, то есть один король занял оба трона, в отличие от других завоеванных частей Великобритании. Такая юридическая особенность время от времени порождает идеи об отделении Шотландии.

Главным хедлайнером этого процесса является левоцентристская Шотландская национальная партия (SNP). Так что парламентские выборы среди прочего покажут, насколько популярной остается идея шотландской самостоятельности. В этом регионе ожидается так называемое тактическое голосование, когда противники отделения Шотландии будут объединяться вокруг самого сильного кандидата, чтобы не пропустить SNP. Такая ситуация больше всего способствует лейбористам.

Каких перемен ожидать от лейбористов

После прихода к власти перед лейбористами предстанут те же проблемы, за которые они критиковали консерваторов. Главная – это отсутствие экономического роста, следовательно, и средств для реформ в других сферах. О необходимости навести порядок внутри Великобритании говорят все топ-спикеры лейбористов. Как ожидается, этой общей цели будет подчинена и внешняя политика.

21 мая теневой министр иностранных дел лейбористов Дэвид Лемми очертил видение изменений, выступая в Институте правительства (Institute of Government), аналитическом центре, имеющем тесные связи с государственной службой Великобритании.

По его словам, МИД Великобритании должен стать "международным подразделением доставки миссий Кира Стармера" и главным образом заниматься экономическим ростом, содействием переходу на "зеленую" энергетику и национальной безопасностью. Кроме того, дипломатам следует создать условия для инвестиций в отрасли с низкими выбросами углерода.

Вероятный следующий министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми (фото: davidlammy.co.uk )

В то же время, среди британских и зарубежных обозревателей возникают предостережения - отсутствие опыта у лейбористов. В последний раз партия находилась у власти в 2010 году. Уже упомянутый Дэвид Лемми никогда непосредственно не работал в дипломатии, хотя когда занимал должности государственного министра культуры и высшего образования. Впрочем, на помощь лейбористам может прийти бюрократия.

“Поскольку Британия – это мощная развитая демократия с достаточно сильной государственной службой дипломатов и военной составляющей, то понятно, что даже тем политикам, у которых нет такого практического опыта, будет на что опираться”,- говорит в комментарии РБК-Украина эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Что эти изменения означают для Украины

Несмотря на отсутствие опыта, лейбористы уже работают над переменами во внешней политике. Дэвид Лэмми о них рассказал на специальном брифинге 1 июля. Среди прочего, он заявил о перезагрузке трех направлений: отношения Великобритании с Евросоюзом, климатическая политика и отношения со "средними развивающимися странами и Глобальным Югом". Вместе с тем, во время брифинга он лишь вскользь упомянул Украину.

“Мы были в авангарде здесь, в Соединенном Королевстве, в наших отношениях с этим регионом (Центрально-Восточной Европы - ред.), и именно благодаря этой близости мы признали вызовы, с которыми сталкивается Украина из-за ужасного нападения Владимира Путина раньше многих других в Европе”, - отметил Лемми.

Как утверждают собеседники РБК-Украина в дипломатических кругах, изменений в поддержке Украины не последует. Проукраинская позиция Лондона остается по умолчанию. Сам Лемми и другие лидеры лейбористов много раз заявляли о приверженности Украине. Более того, бывали в Украине лично и имели разговоры с украинскими чиновниками.

В последний раз – в середине мая этого года. Тогда же делегация лейбористов очертила план поддержки Украины, состоящий из пяти пунктов: военная поддержка, дипломатические контакты, борьба с российской агрессией, развитие промышленности и помощь в восстановлении.

Вместе с тем, активность Великобритании на других направлениях также может помочь Украине.

“О отношениях с ЕС. Понятно, что это дополнительный голос в пользу Украины, он нам не помешает. Как, например, и неформальный голос Британии в отношениях с Трампом, с республиканцами, они тоже внесли свой вклад для разблокирования помощи Украине”, - говорит Александр Хара.

Несколько сложнее может быть с Глобальным Югом, но и здесь Великобритания имеет свои подходы.

“Понятно, что у Британии есть колониальное прошлое и оно может быть раздражителем с некоторыми странами. Но в любом случае, Великобритания – опытный игрок в странах и Африки, и Азии. Конечно, если они ставят такой приоритет, то, конечно, будут и вспоминать Украину в отношениях с этими государствами, так что это должно быть нам на пользу” - подчеркивает Александр Хара.

В целом, несмотря на некоторые нюансы, в британском истеблишменте есть консенсус относительно помощи Украине. Это составляющая более продолжительной стратегии, которая не меняется только из-за прихода к власти оппозиционных сил.

При написании материала использовались социологические опросы, публичные заявления британских политиков и комментарии эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары.