"Ліві" лідирують на регіональних виборах в Німеччині

На регіональних виборах у федеральній землі Тюрінгія в Німеччині лідирує партія "Ліві". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзитполів, які оприлюднила телекомпанія ZDF.

Згідно з цією інформацією, партія набирає 30% голосів виборців. Друге місце з 23% займає "Альтернатива для Німеччини", третє - Християнсько-демократичний союз (ХДС), який, за попередніми даними, набрав 22%. На четвертому місці з великим відривом йде Соціал-демократична партія (СДПН) із 8%. "Союз-90/Зелені" і Вільна демократична партія отримали 5,5 і 5,4% відповідно.

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, в Тюрінгії проходять вибори в ландтаг - регіональний парламент, участь у них можуть взяти 1,7 млн осіб. За даними влади, за станом на 14:00 явка склала 42,2% не рахуючи тих, хто проголосував поштою.

Раніше представники Державної думи та адміністрації президента Росії брали участь у втручанні у парламентські вибори в Німеччині. У розслідуванні ВВС, ZDF, Der Spiegel і La Repubblica говорилося, що представники російської влади розробляли стратегію перемоги на виборах в німецький парламент для кандидата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайера. Зокрема, у квітні 2017 року помічник депутата від "Єдиної Росії" Віктора Шрейдера Петро Премьяк написав лист чиновників АП, в якому описав методи роботи на виборах у Німеччині. Адресатами листи були начальник управління АП Росії з зовнішньої політики Олександр Манжосин і начальник департаменту Управління президента із зовнішньої політики Сергій Соколов.