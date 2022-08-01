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На лівому березі в Києві погіршиться якість води, місцями її не буде: що сталося

Фото: на лівому березі в Києві на деяких вулицях не буде води (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Києві через аварію на водогоні на лівому березі погіршиться якість питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що трубопровід прорвало на вулиці Гродненській, було відключено аварійну ділянку. У зв'язку з цим тимчасово може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка.

"Також під час виконання ремонтних робіт може спостерігатися погіршення якості водопровідної води. На місці працює аварійна бригада "Київводоканалу". Про терміни відновлення водопостачання буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні теж повідомлялося про аварію на водогоні в Києві. В результаті в районі проспекту Соборності бив багатометровий "фонтан".

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КиївАвария