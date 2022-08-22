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Лєвандовскі відзначив 34-річчя прем'єрним дублем у "Барселоні": відео

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Сан-Себастьян, Понеділок 22 серпня 2022 09:25
Лєвандовскі відзначив 34-річчя прем'єрним дублем у "Барселоні": відео Фото: Роберт Лєвандовскі (другий ліворуч) найбільше доклався до перемоги (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

Першими забитими м'ячами в складі іспанської "Барселони" відзначився форвард Роберт Лєвандовскі. Каталонці розгромили "Реал Сосьєдад" у виїзному матчі 2-го туру Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур

"Реал Сосьєдад" – "Барселона" – 1:4

Голи: Ісак, 6 – Лєвандовскі, 1, 68, Дембеле, 66, Фаті, 79

Гості відкрили рахунок на першій же хвилині. Це Бальде увірвався у штрафний майданчик і прострілив на лінію воротарського, де Лєвандовскі замкнув передачу в один дотик.

Сан-себастьянці відігралися за п'ять хвилин, коли Ісак утік на побачення з тер Штегеном і елегантно перекинув м'яч через німецького кіпера. "Сосьєдад" навіть вийшов вперед на старті другої половини, але гол скасували через офсайд.

Натомість "Барса" таких помилок уникла. Спершу Дембеле потужним діагональним ударом під опорну ногу воротаря забив другий м'яч "блаугранас". Згодом Лєвандовскі опинивя наодинці в центрі карної зони та реалізував свій момент. А ще хвилин за 10 Фаті скористався передачею п'яткою від поляка – 1:4.

Після цієї перемоги "Барселона" піднялася на 5-те місце в чемпіонаті Іспанії. В активі команди Хаві 4 очки. Попереду – лише четвірка команд із максимумом показників ("Вільярреал", "Реал", "Бетіс" і "Осасуна" набрали по 6 пунктів).

У 3-му турі Ла Ліги "Барса" вдома прийматиме скромний "Вальядолід". Матч запланований на 28 серпня.

До слова, українець Маліновський забив єдиний гол "Аталанти" в нічийному поєдинку Серії А проти "Мілана".

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