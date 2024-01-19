Летит до 350 км и имеет "машинное зрение": что известно о новом дешевом дроне РФ

Производителем нового дрона-камикадзе является российское конструкторское бюро "Стратим". Российские СМИ заявляют, что беспилотник под названием "Ястреб" должен стать бюджетным аналогом "Герани", то есть иранского Shahed.

Пропагандисты заявляют, что дрон сейчас испытывают, а в течение первых шести месяцев 2024 года планируют завершить работы.

В конструкторском бюро отмечают, что "Ястреб" - это фактически летающее крыло с наведением по координатам. Россияне утверждают, что этот дрон разрабатывается в двух вариантах: один с двигателем внутреннего сгорания, а другой с реактивным двигателем. Первый якобы будет лететь до 300 км/ч, другой, по словам россиян, будет развивать скорость до 700 км/ч.

Другие характеристики:

дальность полета - до 350 км;

взлетная масса беспилотника - до 45 кг;

боевая часть - 16 кг;

размах крыльев - 1,5м.

Захватчики говорят, что "Ястреб" якобы устойчив к системам радиоэлектронной борьбы и может заходить на цель с помощью системы "машинного зрения". Как отмечают СМИ, это алгоритм, позволяющий дрону автоматически держать выбранный объект в "перекрестке прицела".

Что еще известно о дроне

Россияне заявляют, что новый дрон будет "наносить удары по целям в глубине обороны противника". Оккупанты также хотят использовать "Ястреба" как ложную цель для запутывания противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты уверяют, что дрон будет дешевым, потому что, мол, будет собираться с гражданских компонентов.

Что этому предшествовало

Институт изучения войны (ISW) заявил, что российское конструкторское бюро "Стратим" запустило бюджетный аналог иранского беспилотника Shahed.

Также ISW со ссылкой на россиян сообщило, что сейчас продолжаются лётные испытания прототипа, а в первой половине 2024 года планируется начать летные испытания готового, доработанного продукта.