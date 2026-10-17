Летели баллистика, крылатые ракеты, "Калибры" и дроны: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Додати як бажане джерело в Google

В ночь на 17 октября Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами, "Калибрами" и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину: баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской обл. РФ, ВОТ АР Крым;

крылатыми ракетами Х-22/32 из воздушного пространства ВОТ АР Крым;

4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из Новороссийска;

332 ударными беспилотниками типа Shahed (31 из них - реактивный), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 293 цели: 4 крылатые ракеты "Калибр";

289 вражеских беспилотников типа Shahed (23 из них - реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.