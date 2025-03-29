Леся Игнатик-Эриксен: Наша диаспора оказалась настоящим двигателем датской помощи Украине

Леся Игнатик-Эриксен – глава Ассоциации украинцев в Дании, бывшая журналистка, которая уже 14 лет живет в Копенгагене и является неутомимым амбассадором Украины, консолидируя усилия единомышленников на разных уровнях – от политиков до диаспоры. Волонтерством эта женщина с неисчерпаемой энергией занимается с 2014 года: организовывает гуманитарную помощь и отправляет ее в Украину, нередко – и многотонными фурами.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ее деятельность вышла на новый уровень. Леся встречается с датскими политиками, общественными деятелями, убеждает, адвокатирует помощь Украине, в том числе и военную. Она стала одной из тех, кто изменил общественное мнение в Дании относительно передачи Украине истребителей F-16.

Заботливая жена и мама двух сыновей, Леся вовлечена в помощь родной стране без перерывов и выходных.

– Леся, как вы попали в далекую Данию? Да еще и со сменой профессиональной деятельности.

– Все решил случай. После Института журналистики я в течение пяти лет работала в Киеве в редакции новостей телеканала "Интер", а потом переехала во Львов, продолжила свою журналистскую деятельность. Была региональным корреспондентом "Интера", потом возглавляла первую негосударственную службу новостей на ТРК "Люкс" и издавала журнал "City Investment", собирая для иностранцев инвестиционные проекты по регионам и сотрудничая с мэрами крупных городов.

Вот тогда и произошел тот случай, который кардинально изменил мою дальнейшую жизнь. Датчанин Хеннинг Эриксен по делам приехал во Львов, где моя сестра сопровождала его в качестве переводчицы. Как-то она попросила меня показать гостю пейзажи Карпат. Я согласилась – и так все началось.

Вскоре Хеннинг приехал переехал жить на полгода во Львов из-за меня и поселился рядом. Через год мы поженились, а потом предложил поехать вместе с ним в Данию. Я долго решалась, но в конце концов решила попробовать. Теперь могу сказать, что решение то было правильным: у нас с Хеннингом счастливая семья.

Леся во время митинга в поддержку Украины в Дании

Как пост в Facebook стал началом волонтерского движения в Дании

– Вы уже более десяти лет занимаетесь вопросами помощи Украине. С чего все началось?

– С поста в Facebook Леси Литвиновой. Это телережиссер, моя давняя коллега по телеканалу "Интер". Она – основательница благотворительного фонда "Свои", была одной из тех, кто начал помогать беженцам с Донбасса еще в 2014-м году.

Увидев ее пост с призывом о помощи пострадавшим от войны украинцам, я через соцсети обратилась к представителям нашей диаспоры в Дании и к местным жителям. Количество неравнодушных меня приятно поразило. Мы за считанные часы сумели собрать и отправить в Украину с десяток огромных коробок, плотно упакованных вещами, прежде всего для детей и малообеспеченных семей.

Так возникла инициативная группа "Помоги украинским детям" с датчанами в управлении. Сначала собранные вещи мы складировали прямо в нашей с Хеннигом квартире. Но довольно быстро нашли склад, организовали системную работу.

Практически везде, куда мы обращались с любыми вопросами, нам шли навстречу, искренне и радостно помогали. Когда одна крупная логистическая компания бесплатно выделила нам 20-тонный контейнер, я чувствовала себя, что называется, на седьмом небе. Среди самых дорогих фото в моем телефоне есть то, на котором я, такая счастливая, пытаюсь... обнять эту махину. Что еще было очень приятно – желающих присоединиться к помощи было столько, что первый контейнер мы заполнили за каких-то пару дней!

Вдохновляла и свидетельствовала о важности нашей деятельности и обратная связь. Когда с родины после прибытия туда помощи мы получали фото, видео, слова благодарности, смайлики, на душе становилось так приятно.

Наша диаспора оказалась настоящим двигателем датской помощи. В Копенгагене нам передали детский сад, который подлежал сносу. Волонтеры разобрали его, упаковали мебель, игрушки, а затем передали в фонд Леси Литвиновой "Свои", где, в частности, занимаются и детьми-беженцами с оккупированных территорий.

Отдельной историей стала помощь туберкулезному диспансеру в Чернигове. Мы передали аппарат флюорографии и другое медицинское оборудование, полученное от датского научно-исследовательского института.

Митинг в поддержку Украины

"Россия бомбит Киев": три слова, перевернувшие реальность

– Вспомните тот момент, когда вас встретила весть о начале большой войны.

– Я принадлежала к той категории людей, которые не верили в возможность полномасштабного вторжения. Считала, что это было бы самоубийством путина. Даже отказывалась ходить на телевидение, когда туда приглашали обсуждать угрозу вторжения. И это при том, что все вокруг – медиа, датчане, политики, американские спецслужбы, даже их президент Байден – об этом говорили.

Почему не верила? Возможно, из-за той связи, которая до сих пор существовала у многих на уровне семей, знакомств, общего прошлого. Я родилась и выросла в Советском Союзе, в двуязычной семье: с мамой говорила на украинском, с папой – на русском. Вне семьи всегда общалась на украинском. Имела много друзей в русскоязычной среде. Но чтобы полномасштабная война... Тогда это казалось безумием. 24 февраля утром стало понятно, как я жестоко ошибалась.

24 февраля где-то в шесть утра муж зашел в спальню с чашкой кофе. Его руки дрожали, и блюдце звенело о чашку. Он был бледный и испуганный, не решаясь взглянуть мне в глаза. Наконец, произнес: "Леся, россия бомбит Киев". Эти три слова перевернули реальность. Сначала отказывалась верить, металась между новостями, проверяла информацию.

В конце концов, довольно быстро осознала: надо не паниковать, а действовать! К счастью, бывший глава Ассоциации украинцев в Дании Андрей Кузьмин создал кризисный штаб, где вместе с общественными организациями входивших в АУД еще до войны подготовили план возможных на такой случай действий диаспоры. Благодаря этому штаб диаспоры собрался уже в девять утра. С нами была жена тогдашнего посла, активисты, волонтеры.

Уже утром следующего дня мы отправили на родину первую фуру с гуманитарной помощью. Через день – еще три фуры. Потом – еще пять. Отработали это направление своей работы до мельчайших деталей. И параллельно приступили ко второму. Ежедневно в Данию прибывали беженцы от войны: мамы с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью. Вместе с местными многие украинцы ездили на границу забирать украинцев, размещать их в семьях, общежитиях, на турбазах.

Первые украинцы, прибывшие в Данию, не имели даже самого необходимого. Мы вместе с нашей активисткой от "Ласточки" Алиной Процик, Дарьей Яковенко и другими представителями диаспоры открыли три бесплатных склада-магазина, где люди могли взять все, что им нужно. Единственное условие – показать украинский паспорт.

Всемирный конгресс украинцев, Бухарест. С одногруппницами Юлией Семененко и Анной Гомонай

Среди тех, кто приходил, было много растерянных, физически и морально истощенных людей. Одна женщина, которая сбежала из Харькова под обстрелами в конце февраля, добралась до Дании в легких туфлях, потому что именно в них выбежала из квартиры, когда началась бомбежка. Ее просто посадили в эвакуационный автобус, который через минуту тронулся... Потом к работе в этих магазинах присоединились наши новоприбывшие украинцы, такие как Дарья Левченко. Даже некоторые возглавили эти пункты выдачи помощи, такие как Наталья Скрипник.

Как Ассоциация украинцев в Дании стала голосом Украины в мире

– Расскажите о деятельности Ассоциации украинцев в Дании. Насколько я поняла, это довольно большая и разветвленная организация, которая проводит масштабную деятельность.

– Ассоциация Украинцев Дании – зонтичная организация, объединяющая более десяти украинских общественных организаций по всей стране. Среди ключевых организаций в АУД – общественная организация "Ласточка", которая насчитывает более тысячи членов, имеет локальные ячейки во многих датских городах и занимается более чем десятком украинских субботних школ в Дании, где есть также центр "Пласта" в Дании.

Bevar Ukraine – благотворительная общественная организация, основанная в 2014 году, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину отправила в Украину больше всего гуманитарной помощи и кроме того оказывает психологическую, юридическую и социальную помощь переселенцам и украинским военным, которые находятся на лечении в Дании.

Общественная организация "Файно" занимается сбором средств на медицинские и военные нужды – в частности, на дроны и машины скорой помощи. В Копенгагене открылся Украинский дом в Дании, который сосредоточен на развитии высоких культурных связей между странами.

Еще одна инициатива – общественная организация "Будущее Украины" сосредоточена на помощи украинским парамедикам: собирает в больших объемах медицинские средства, закупает скорые, обеспечивает поставки кровоостанавливающих препаратов, которые спасают жизни раненым на передовой. Ее соучредитель и член правления Алена Эванс на протяжении всех лет войны регулярно ездит на передовую и передает гуманитарную помощь парамедикам.

Я же являюсь главой другой общественной организации "Помоги украинским детям", сфокусированной на поддержке самых маленьких и уязвимых – детей, сирот, многодетных семей, пострадавших от войны.

У нас много инициатив от активных украинцев в Дании. К примеру, Анна Волощенко реализовала проект "Украинская полочка в Дании" в сотрудничестве с МИД и Посольством Украины в Дании в результате чего почти в каждой коммунальной библиотеке Дании можно заказать к чтению книги на украинском языке взрослых и детей.

Ассоциация Украинцев Дании – зонтичная организация, объединяющая более десяти украинских общественных организаций по всей стране

Почетные члены Ассоциации – Посольство Украины и Украинская Греко-Католическая церковь в Дании – государственное учреждение и религиозная организация имеющие совещательный голос в Ассоциации и мы прислушиваемся к голосам наших почетных членов при организации проектов.

Главная миссия АУД сейчас во время войны – не дать украинской теме исчезнуть с повестки дня, не позволить, чтобы война в Украине сошла с первых полос датских медиа и затерялась в других не менее важных событиях. Для этого мы также приглашаем в Данию известных украинцев, которые могут донести правду миру.

– Как можно сделать голос Украины громче и сильнее ?

– Мы приглашаем в Данию украинцев, которые могут быть убедительным голосом с войны или голосом Украины, чтобы не только датские политики, датский общественный сектор, который помогает Украине, но и рядовые датчане могли услышать из первых уст, что происходит в Украине, и не останавливались в помощи.

За два года мы организовали около десяти адвокационных визитов – мэра Николаева Александра Сенкевича на датский "Давос" – Фолкемюдет. Дания взялась за восстановление Николаевщины и в то время 2023 года нуждалась в понимании, как инвестировать в прифронтовой город, а общественные организации какая помощь нужна городу.

Приглашали Марию Берлинскую, чтобы познакомить датчан с темой производства дронов в Украине, Дарью Каленюк по теме коррупции и адвокации. Парамедика Тайру, чтобы привлечь внимание к теме почему российские военные уничтожают парамедиков и проблемы военнопленных, Ольгу Рудневу, главу "Superhumans", чтобы привлечь внимание к проблеме протезирования и восстановления пострадавших от войны.

Дания в этом году будет председательствовать в Совете безопасности ООН, и мы инициировали конференцию в парламенте, куда пригласили датских экспертов, экспертов из Украины, представителя Европейской комиссии в Дании и директора лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета в США Натаниэля Раймонда. Он проводил исследования на тему похищения украинский детей, не только сирот из детдомов.

Он озвучил страшные факты – детей вывозят через фильтрационные лагеря, разлучают с родственниками, меняют им фамилии и передают в российские семьи. Все это финансируется российским государством. Усыновление таких детей – выгодный для преступников механизм, он поддерживается на официальном уровне. Ведь многие сироты попадают в военные училища, и через несколько лет они могут вернуться в Украину – уже как солдаты армии-оккупанта. Также было много других событий.

Мы убедились, что такие адвокационные визиты работают. Когда мир слышит голоса тех, кто пережил эту войну, он не может оставаться в стороне и это побуждает к дальнейшим действиям.

О борьбе за самолеты F-16 для Украины

– Дания начала процесс передачи Украине 19 самолетов F-16. Я слышала о роли вашей организации и персонально вашей, Леся, роли в этом процессе?

– Понимаю, что звучит это несколько фантасмагорично. Потому что, казалось бы, по какой такой логике я, волонтер, и те организации, о которых я рассказала, могли быть причастны к такой узко специфической теме межгосударственного масштаба?

Идею адвокатировать передачу Украине истребителей привезли к нам Анна Гопко, руководитель Центра "Сеть защиты национальных интересов ANTS", и Дарья Калинюк, соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Это произошло во время Копенгагенского демократического форума в 2023 году.

"Украинская диаспора в Дании должна взяться за этот вопрос", – сказали они. Я тогда, что называется, вытаращила глаза в ответ. F-16? "Мы? Как вы себе это представляете? Это же что-то совершенно нереальное!".

Когда эмоции утихли, мы начали делать, что умеем. Обращались к датским общественным организациям, просили их, чтобы они встречались с датскими политиками и убеждали, что эти военные самолеты нужны Украине.

Выступали в медиа, убеждали датских экспертов, что Украине эти самолеты нужны для защиты украинских городов и гражданского населения от воздушных атак: Украине нужны F-16, чтобы защитить свои города от обстрелов. И теперь я убеждена, что это принесло свой эффект. Мы, возможно, скромно добавили один маленький кирпичик для принятия датским правительством положительного решения о передаче самолетов поскольку видели, что датское общество поддерживает этот шаг.

Конечно, основную работу выполнили Президент Украины Владимир Зеленский, Министерства обороны в Дании и Украины, Посольство Украины в Дании и в то время действующий посол Михаил Видойник. И это, в первую и в последнюю очередь, их работа.

Адвокация за самолеты F-16 для Украины

Мы лишь создали определенный фактор давления и аргументации, что Дания может защитить украинские города, а датское гражданское общество нас поддержало. Повторяю, без поддержки датского общества этого не произошло бы. Если бы избиратели не поддержали это решение, политики не согласились бы на него.

Как ценную для себя реликвию храню вырезку из датского издания и скриншот статьи в "Украинской правде" о принятом решении о предоставлении Данией F-16 Украине. Первое заявление о передаче Данией этих самолетов было сделано министром обороны Дании на датском Фолкемюде на следующий день после нашей короткой с министром обороны встречи в составе делегации с мэром Николаева Александром Сенкевичем. Конечно это стечение обстоятельств, но мы благодарны Дании за то, что они стали первыми, кто решился на этот шаг.

Как Дания встречала Владимира Зеленского и первую леди

– Что интересного из того, что осталось за кадром официальных сообщений, можете рассказать о визите в Данию президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской?

– Президентская чета посетила Данию накануне Дня Независимости Украины, в августе 2023-го. Из-за вопросов безопасности визит держали в тайне до последнего.

Сначала президент побывал в датском военном учебном центре, где украинские летчики проходят подготовку на F-16. Затем выступил в Датском парламенте, перед датчанами на крыльце парламента, встретился с представителями общественных организаций, в том числе и с нами.

Я имела возможность лично пообщаться с ним. Сказала ему буквально следующее: "Господин президент, мы очень рады приветствовать вас в Дании. Вы нам должны этот визит, потому что Дания с первых дней войны чрезвычайно поддерживает Украину. Спасибо, что вы наконец здесь. Датскому обществу которое с первых дней войны поддерживает Украину важно чувствовать обратную связь".

Мы поблагодарили за адвокацию передачи F-16 и за то, что он выстоял в первые три дня полномасштабного вторжения и не воспользовался тем самолетом, который ему, как известно теперь, предложили некоторые зарубежные коллеги для возможного побега из Украины.

Елена Зеленская приезжала еще потом в Данию самостоятельно. Украинская община имела возможность встретиться с первой леди Украины в Украинском доме и пообщаться на темы, которые беспокоили украинцев в Дании. Я спросила жену Президента о проблеме ментального здоровья украинцев.

Копенгагенский университет провел исследование, которое показало: каждый третий украинец, нашедший приют в Дании, имеет признаки посттравматического синдрома. Учитывая этот факт, при общении с первой леди мы акцентировали внимание вот на чем.

Если даже те, кто выехал из Украины, имеют настолько серьезные психологические травмы, то что же происходит с теми, кто остался там? Вопрос побуждает к практическим действиям не когда-то там, а прямо сейчас. Ведь на самом деле вся наша нация глубоко травмирована и переживает глубокий психологический кризис и обществу придется с этим справляться в дальнейшем.

С президентом и первой леди во время из визита в Данию

75% датчан продолжают поддерживать Украину

– Иногда приходится слышать неприятные нам нарративы, мол, Европа "устала" уже помогать украинцам, "устала" от войны. Как в Дании с этим?

– Усталость от войны чувствуется, это факт. Но уровень поддержки Украины остается стабильно высоким. Я регулярно просматриваю социологические исследования. Как раньше, так и теперь показатели практически одинаковые: более 75% датчан продолжают поддерживать помощь Украине. Большой процент датчан считают, что Дания недостаточно помогает Украине.

И это несмотря на то, что Дания – небольшое государство, она входит в четверку мировых лидеров по уровню предоставленной Украине помощи. А по соотношению вклада в ВВП на душу населения занимает первое место в мире.

Сегодня Дания – безоговорочный лидер в поддержке Украины среди скандинавских стран. Когда бываю в Брюсселе, общаюсь с представителями других государств – все обращают внимание на решительные действия Дании.

Дания постепенно становится одним из ключевых центров влияния в европейской политике в отношении Украины – наравне с Вашингтоном и Брюсселем. Страна викингов демонстрирует смелость и лидерство, принимая важные решения, которые вдохновляют других союзников. Последние опросы общественного мнения показывают, что 53% граждан Дании готовы отправить миротворческие силы в Украину, 66% поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Не могу представить будущее Украины без поддержки волонтеров и героизма армии"

– Как семья поддерживает вас в вашей деятельности ?

– О том, как сильно, всем сердцем и всей душой мои дети и мой муж любят Украину, точно знаю только я сама. И эту любовь они подкрепляют своими делами. Хеннинг всегда помогает, чем только может. Кроме того, он является членом правления одной из наших благотворительных организаций.

Наши дети – еще школьники, но они прекрасно знают, чем занимается их мама. Иногда я беру их с собой на некоторые акции, активности. У меня же есть еще и собственный бизнес и работа, которые требуют времени и внимания.

Я и в дальнейшем буду делать все, что смогу, для помощи Украине. Так делают десятки тысяч волонтеров по всему миру. Мечтаю, чтобы вместе с мужем и сыновьями приезжать в мирную Украину как это было до войны. Чтобы нас там, в своей стране, встречали счастливые и свободные мои мама и папа.

Поддержка важна не только со стороны семьи. Вокруг меня много самоотверженных людей. Алена Эванс – у нее маленький ребенок, но волонтер регулярно ездит из Копенгагена на передовую, раньше это был Бахмут, чтобы лично доставить помощь парамедикам. Более 2600 километров только в одну сторону!

Как она это выдерживает? Не знаю, потому что на этот мой неоднократный вопрос Алена с улыбкой на устах отвечает, что, дескать, там же ждут ее помощи. Поэтому раз в месяц-полтора и оказывается на этом маршруте. Подобных примеров множество.

Леся Игнатик-Эриксен с Тайрой

"Будущее Украины зависит не только от успехов на фронте"

– Каким вам видится будущее Украины?

– Ох, это очень сложный вопрос. То, что происходит во внутренней политике Украины, вызывает возмущение и тревогу. Если бы у меня сейчас была такая возможность, я бы спросила прозидента Зеленского: что он собирается делать, чтобы удержать общество мобилизованным?

Мне кажется, что люди начинают терять веру – в справедливость, в цену, которую мы платим за свою независимость и суверенитет. И здесь очень не хватает коммуникации. Открытой, честной, как это принято в той же Дании, где политики не боятся прямо отвечать на сложные вопросы. Хотелось бы видеть больше диалога между властью и обществом, больше доверия к гражданам.

Конечно, беспокоит вечная наша опухоль – коррупция. С ее метастазами во властных структурах. Это те наши стыд и позор, о которых сейчас много говорят в Европе.

Украинцы стремятся к справедливости. Мы не получим ее от врага, но должны иметь ее внутри страны. Люди отдают последнее, платят страшную цену - они должны знать, что все происходит честно, что те, кто разворовывает страну, будут сидеть в тюрьме. Что военные, которые возвращаются с фронта, получат достойную поддержку, а не будут попрошайничать, выпрашивая заслуженную пенсию. Что прокуроры не будут оформлять себе фиктивную инвалидность, получая привилегии вместо тех, кто на самом деле в этом нуждается.

Хотелось бы видеть результативные действия в борьбе с коррупцией, настоящее очищение системы. Другого выбора у нас нет. Когда удастся нам победить не только внешнего, но и внутреннего врага, только тогда то, каким мы себе представляем ближайшее будущее Украины, приобретет реальные очертания.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.