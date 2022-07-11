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Лісова реформа є частиною євроінтеграційного процесу, - експерт

Фото: лісова реформа є частиною євроінтеграційного процесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Утворення національної компанії "Ліси України" - європейська практика і частина глобального євроінтеграційного процесу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука в блозі на "Цензор.НЕТ".

"Україні багато років вказують на конфлікт інтересів у лісовій галузі, коли Держлісагентство одночасно виконує регуляторні, контрольні та господарчі функції. Утворення єдиного суб'єкта господарювання - це фактично розділення функцій", - заявив експерт.

На його думку, об’єднання лісгоспів в єдину національну компанію є вкрай важливим ще й з огляду на складний опалювальний сезон та забезпечення потреб армії.

"Влада розглядає сценарій дефіциту газу, в уряді заявляють про підготовку резервних систем опалення - модульних і мобільних котелень. Відповідно, лісове господарство України стає повноцінним учасником опалювального сезону. Восени з поверненням холодів обсяги замовлення (для армії) зростуть в рази - це і дрова, і матеріал для будівництва укриттів. Для переведення галузі на військові рейки потрібно посилити управлінську вертикаль. Мають з’явитись інструменти для ухвалення оперативних кадрових рішень та контролю за їхнім виконанням", - стверджує Корольчук.

За його словами, жодних негативних наслідків реформа не передбачає.

Податки залишаються на місцях, структура залишається, лісництва залишаються, кадри залишаються, заспокоює експерт.

"Як сьогодні законодавчо заборонено приватизувати лісгоспи, так і ДП "Ліси України" не будуть підлягати приватизації. В законі "Про приватизацію державного і комунального майна" вказано, що водні та лісові ресурси не підлягають приватизації. Не проводити реформу, тому що за часів Януковича й Азарова також об’єднали якісь держпідприємства, а потім розграбували? Ну, це зовсім несерйозно вважати аргументом. Насправді причина обурення реформою дуже проста і зрозуміла - деякі керівники в регіонах побоюються втратити вплив і можливості. Власне, це і породжує небажання змін. Навколо проявляється лобі - певні народні депутати, голови місцевих органів влади. Але старому життю приходить кінець, адже війна вимагає рішучих та безкомпромісних рішень", - зазначає Корольчук.

Нагадаємо, проект постанови Кабінету міністрів про управління об'єктами державної власності у сфері лісового господарства передбачає реорганізацію державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Держагентства лісових ресурсів, та утворення держпідприємства "Ліси України".

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