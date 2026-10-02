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Leroy Merlin Украина завоевала призовое место Всеукраинской премии по клиентскому опыту UCXE 2026

10:00 02.10.2026 Пт
3 мин
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aimg Анна Шиканова
Leroy Merlin Украина завоевала призовое место Всеукраинской премии по клиентскому опыту UCXE 2026 Leroy Merlin Украина получила награду за проект "Люди для людей" (фото: пресс-служба Leroy Merlin Украина)
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Забота о сотрудниках и системная работа над их опытом принесли Leroy Merlin Украина третье место на Всеукраинской премии клиентского опыта UCXE 2026. Сеть строительных гипермаркетов получила награду в номинации "Лучший CX-кейс по применению Employee Experience" за проект "Люди для людей".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Leroy Merlin Украина.

"Эта награда принадлежит всем нашим людям. Она наглядно показывает, что забота о команде всегда ощущается извне. Когда у коллег есть безопасность, поддержка, доверие и комфорт на рабочем месте, это естественным образом перерастает в искреннюю заботу о каждом нашем покупателе", - отметила директор департамента омникоммерции Надежда Ганулич-Манукян.

Проект "Люди для людей" - это инициатива Leroy Merlin Украина, направленная на поддержку команды и развитие опыта сотрудников "Employee Experience". Ее основная идея проста: чтобы создавать качественный сервис для клиентов, компания должна заботиться о людях, которые каждый день с ними общаются.

"Наш кейс "Люди для людей" стал настоящим симбиозом опыта сотрудников, который трансформируется в клиентский опыт. На практике это кропотливая работа каждого члена наших команд и каждого сотрудника компании", - подчеркнула директор по управлению персоналом Анастасия Матиюк.

От поддержки сотрудников к клиентскому сервису

Leroy Merlin Украина сосредоточилась на системной поддержке команды, укреплении её вовлечённости и доверия. Проект охватил всю организацию. Компания внедрила для работников психологическую поддержку, программы безопасности и финансовой стабильности, командные брифинги, тренинги "Академия лидеров", развитие эмоциональной устойчивости.

Leroy Merlin Украина завоевала призовое место Всеукраинской премии по клиентскому опыту UCXE 2026
Leroy Merlin Украина завоевала "бронзу" на Всеукраинской премии UCXE (фото: прессслужба Leroy Merlin Украина)

Результат не заставил ждать

Изменения, которые начали происходить в компании, отразились как на опыте сотрудников, так и на клиентском сервисе. По аналитическим данным, с конца 2024 по 2026 год показатель eNPS, отражающий количество сотрудников, готовых рекомендовать компанию как место работы, вырос на 77 пунктов. Текучесть персонала снизилась на 12%, а производительность труда выросла более чем на 25%.

Положительная динамика наблюдалась и в клиентском опыте, а количество отрицательных обращений и жалоб сократилось на четверть.

Принцип "Human First" в повседневной работе

"Люди для людей" стал практическим воплощением принципа Human First, основанного на заботе о каждом покупателе и работнике, которым компания руководствуется как главным. Получение экспертной премии UCXE лишь стало этому подтверждением.

Leroy Merlin Украина завоевала призовое место Всеукраинской премии по клиентскому опыту UCXE 2026
Анастасия Матиюк - HR-директор, Надежда Ганулич-Манукян - директор департамента омникомерции, Ирина Надольская - руководитель по клиентскому опыту компании Leroy Merlin Украина (фото: прессслужба Leroy Merlin Украина)

"Эта победа для нас особенная, ведь она означает, что забота, любовь и человечность действительно заметны. Я благодарю команду, которая принимала участие в этом кейсе. Я безмерно благодарна нашим клиентам, потому что если бы не они, нас бы здесь сегодня не было", - подчеркнула руководитель по клиентскому опыту компании Ирина Надольская.

Завоеванное третье место в номинации стало для Leroy Merlin Украина признанием подхода, который компания последовательно развивает: опыт клиента начинается с опыта людей, которые каждый день работают для него.

Ранее мы писали, что Leroy Merlin Ukraine стала новым членом Европейской Бизнес Ассоциации. Присоединение к ассоциации даст компании возможность приобщаться к профессиональному обмену, взаимодействовать с представителями бизнеса и государства и принимать участие в формировании решений, направленных на поддержку устойчивого развития украинской экономики в условиях войны.

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