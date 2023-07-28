Леонов предлагает дополинтельно к обращению парламента в ЮНЕСКО принять отдельную резолюцию

"От имени всех одесситов выражаю поддержку основным посылам обращения Верховной рады в Организацию объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентов и правительств ее государств-членов. Государству, которое цинично уничтожает объекты Всемирного наследия не место в организации, которая их защищает. Но выбросить Россию из ЮНЕСКО мало. Как правильно отметил наш президент, если у государства-террориста и его руководства наивысшей ценностью есть деньги, нужно бить по болезненным местам", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, платить за восстановление культурных ценностей должны разрушающие их, а не те, кто их ценит.

"Поэтому предлагаю в дополнение к обращению Верховной рады в ЮНЕСКО принять отдельную резолюцию. Эта резолюция должна состоять из двух пунктов.

Пункт первый/ Верховная рада просит создать специальный фонд под эгидой ЮНЕСКО, в который будет перечислена часть замороженных российских активов. Именно эти средства должны пойти на восстановление объектов Всемирного наследия в Одессе, Львове и других городах Украины, которые находятся под охраной ЮНЕСКО и получили повреждения, или были разрушены во время российских ракетных атак.

Пункт второй. Верховная рада обращается ко всем институтам, которые занимаются созданием международного механизма компенсаций ущерба Украине от российской агрессии с просьбой предусмотреть отдельный пункт в специальном международном соглашении по созданию таких механизмов. Он будет предусматривать, что у России не будет права на возвращение своих активов до тех пор, пока не будут восстановлены все объекты Всемирного наследия, которые находятся в Украине и находятся под защитой ЮНЕСКО", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в обращении кроме дальнейшего лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО и ее органах говорится также о том, чтобы ЮНЕСКО как можно быстрее направили в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками, а также об определении помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурной. наследия в Украине от российской агрессии.