Леонов: наша цель - создать в Одессе национальный хаб по реабилитации

По его словам, с момента полномасштабного вторжения РФ более 50 тысяч военных и гражданских украинцев потеряли конечности. Этот показатель значительно превышает количество травматических ампутаций в Великобритании за все время Первой мировой войны.

"Мы имеем большую цель - создать в Одессе национальный хаб по реабилитации. Мы считаем, что Одесса имеет для этого все необходимое - сеть санаторно-курортных заведений, специалистов, природные условия, а главное - большое желание. Таким образом мы хотим выразить свое глубокое уважение и благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать Украину", - заявил Леонов накануне второго всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов и Регионального спортивного форума ветеранов "Сильные Украины".

По итогам общения с руководителями реабилитационных учреждений, врачами, реабилитологами, специалистами отрасли и непосредственно с ветеранами был сформирован пул вопросов, требующих обсуждения на спортивном форуме ветеранов, чтобы впоследствии решить эти вопросы на государственном и региональном уровне для улучшения работы реабилитационных центров.

"Эффективная ветеранская политика - одна из базовых составляющих современной формулы украинской государственности. Потому как говорил наш президент Владимир Зеленский: "Украина должна быть достойна своих Героев", - добавил Леонов.