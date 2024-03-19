RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леонов: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша общая сверхзадача

Фото: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша сверхзадача (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Одессе состоялся второй этап второго всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины". В соревнованиях приняли участие более 150 участников - ветеранов, военных, курсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова.

Герои соревновались в гребле на тренажере, жиме лежа, аэробайках и в рывке гири. Главным судьей стал Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену.

Соревнования прошли при поддержке народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Алексея Леонова, Одесского государственного университета внутренних дел, председателя Одесского областного совета от партии "Слуга народа" Григория Диденко.

"Ветеранская политика - тест на благодарность и справедливость, которые сдает не только государство, но и все общество. Мы сможем выполнить задачи президента и создать лучшую систему реабилитации в Украине. Мы способны находить ответы на любые сложные вопросы, когда есть синергия, то есть – объединяем усилия государства, общественного сектора, бизнеса и просто активных граждан", - добавил Леонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавійськовий