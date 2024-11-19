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Лень в стартовой пятерке "Сакраменто" не спас от поражения "Атланте": хайлайты

Фото: Алексей Лень не выходил в старте "Кингз" с 2023 года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Алексей Лень впервые за долгое время вышел в составе "Сакраменто Кингз" с первых секунд противостояния в Национальной басктебольной лиге. Соперником калифорнийцев в матче регулярного первенства стала "Атланта Хокс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

31-летний центровой появился в старте вместе с Фоксом, Хертером, Лайлсом и Мюрреем. Смена статуса опытного баскетболиста связана с травмой лидера "Кингз" Сабониса.

Лень провел на паркете 17 минут, но должным образом проявить себя не смог. Он набрал 2 очка, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-5).

Из игры Лень выполнил два броска. Он не попал из-за "дуги" и реализовал двухочковый. Украинский центровой также поставил 3 блок-шота, допустил одну потерю мяча и дважды сфолил. "Сакраменто" потерпел досадное поражение на домашней площадке (108:109).

 

 

 

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита Луганской области, воспитывался в школе олимпийского резерва Днепра, а на взрослом уровне дебютировал в составе "Днепра". Выбран "Финиксом" под 5-м номером драфта НБА-2013.

Провел пять сезонов подряд в рядах "Санз". Перед кампанией 2018/19 подписал двухлетний контракт с "Атлантой", но посреди второго сезона был обменян в "Сакраменто". Далее по полгода отыграл за "Торонто" и "Вашингтон", а затем вернулся в "Кингз".

Сезон 2021/22 начал в рядах "Сакраменто", а в составе сборной Украины выступил на Евробаскете-2022. Баскетбольный идол Леня – чемпион ассоциации-2008 с "Бостоном" Кевин Гарнетт.

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