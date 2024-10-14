Лень ярким перформансом не спас "Сакраменто" от поражения в предсезонке НБА: видео

31-летний украинец оказался самым результативным в составе "Кингз". Отчетный матч он начал на скамейке запасных, но получил немало игрового времени в проигранном спарринге (85:105).

Лень провел на паркете 20 минут. Центровой набрал 13 очков и сделал 5 подборов при трех потерях мяча. Он реализовал пять из девяти бросков с игры, а также три из четырех штрафных. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинского баскетболиста оказался отрицательным (-7).

Посредственные цифры продемонстрировали и другие исполнители "Сакраменто". В частности, основной центровой калифорнийцев Сабонис, хоть и был близок к трипл-даблу (9 пунктов, 8 подборов, 7 передач), но по тому же показателю показал еще хуже цифры (-20). Новый сезон "Кингз" начнут в ночь на 25 октября, а до этого сыграют спарринги против "Юты" и "Клипперс".

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита Луганской области, воспитывался в школе олимпийского резерва Днепра, а на взрослом уровне дебютировал в составе "Днепра". Выбран "Финиксом" под 5-м номером драфта НБА-2013.

Провел пять сезонов подряд в рядах "Санз". Перед кампанией 2018/19 подписал двухлетний контракт с "Атлантой", но посреди второго сезона был обменян в "Сакраменто". Далее по полгода отыграл за "Торонто" и "Вашингтон", а затем вернулся в "Кингз".

Сезон 2021/22 начал в составе "Сакраменто", а в составе сборной Украины выступил на Евробаскете-2022. Баскетбольный идол Леня – чемпион ассоциации-2008 с "Бостоном" Кевин Гарнетт.