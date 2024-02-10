Лень обновил рекорд сезона НБА для украинцев в сенсационном разгроме чемпиона

30-летний украинец начал матч на скамейке запасных. В стартовой пятерке "Кингз" вышли Фокс, Хертер, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Ход событий на площадке позволил тренерскому штабу "Сакраменто" использовать почти всех доступных исполнителей. Лень получил 15 минут игрового времени. Он успел набрать 11 очков, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист. Такая результативность стала самой высокой в сезоне и для центрового персонально, и для всех украинцев за океаном.

Лень выполнил 5 бросков из игры. Из них точными оказались 4 попытки. Также украинский баскетболист реализовал три из пяти штрафных бросков. По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался положительным (+13), а "Кингз" одержали сверхуверенную победу (135:106).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а впоследствии сменил целый ряд клубов – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 года вернулся в ряды "Кингз". Баскетбольные идолы – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.