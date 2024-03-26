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Лень и Михайлюк с разными итогами отыграли очередные матчи регулярки НБА

Фото: Святослав Михайлюк и компания проиграли "Атланте" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезды сборной Украины Святослав Михайлюк и Алексей Лень получили игровые минуты в рядах "Бостон Селтикс" и "Сакраменто Кингз" соответственно в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Михайлюк начал на скамейке запасных матч против "Атланты". Впоследствии он получил свой шанс и в общей сложности провел на площадке 11 минут, но не спас "Селтикс" от поражения (118:120).

За отведенное время украинец набрал 6 очков и отдал 3 результативных передачи. Михайлюк дважды бросил с игры, и обе трехочковые попытки защитника с навыками форварда были точными. Средние показатели универсала в сезоне – 3.2 очка, 1.1 подбора, 0.7 передач и 0.3 перехватов за 8.9 минут на паркете.

 

 

Тем временем резервист "Кингз" Лень вошел в топ-6 "Сакраменто" по результативности в противостоянии с "Филадельфией" (108:96). В игре он провел 10,5 минут.

Украинский центровой набрал 7 очков и сделал 5 подборов. Лень выполнил три метких броска из игры (три попытки). Он реализовал три двухочковых и один бросок с линии штрафных. По статистическому показателю "плюс-минус" результат дублера Сабониса оказался положительным (+7).

К слову, накануне форвард "Индианы" Сиакам возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Лейкерс".

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НБАБаскетбол