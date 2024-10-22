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Лекорню о плане победы Зеленского: пришло время заняться вопросом размещения сил в Украине

Вторник 22 октября 2024 09:56
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Лекорню о плане победы Зеленского: пришло время заняться вопросом размещения сил в Украине Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал план победы президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

"Пришло время заняться вопросом обычного сдерживания, которое поможет помешать новой российской агрессии", - отметил Лекорню.

Французский министр считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.

"План победы Зеленского - это начало политической ответственности, которую мы должны взять на себя, помогая Украине в долгосрочной перспективе", - сказал Лекорню.

Он подчеркнул важность обеспечения сдерживания как средства противодействия возможным будущим угрозам со стороны России.

Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".

"Этот вопрос заслуживает детального изучения", - добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".

По мнению министра, Украина демонстрирует готовность к политическим действиям, хотя "когда-то она снова будет говорить с Россией".

Одним из ключевых моментов плана Зеленского является возвращение всех территорий, захваченных Россией.

"Сложность момента заключается в необходимости принять новый баланс сил", - подытожил Лекорню.

План победы

Во время визита в Брюссель 17 октября Владимир Зеленский представил лидерам ЕС план победы Украины.

Этот план, ранее представленный в Верховной Раде, состоит из 5 публичных пунктов и 3 секретных приложений. Среди ключевых инициатив - приглашение Украины в НАТО.

Президент отметил, что некоторым странам, не оказывающим Украине достаточную помощь, детали секретных приложений не будут раскрываться.

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