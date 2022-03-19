ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Леклер виграв першу кваліфікацію сезону-2022 у Формулі-1

Новость на русском →
Бахрейн, Субота 19 березня 2022 18:44
Леклер виграв першу кваліфікацію сезону-2022 у Формулі-1 Фото: Шарль Леклер (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув поул на Гран-прі Бахрейну, що відкриває новий сезон Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на підсумки кваліфікації.

24-річний монегаск у третьому сегменті кваліфікаційних заїздів показав результат 1:30,558. Для Леклера цей поул став ювілейним, 10-м у кар'єрі. Щоправда, досі в активі пілота "Феррарі" лише 2 перемоги у Формулі-1.

Другим у кваліфікації фінішував чинний чемпіон Макс Ферстаппен. Пілот "Ред Булла" завершив найкраще коло з часом 1:30.681. Третім став ще один гонщик "Феррарі" – іспанець Карлос Сайнс (1:30.687).

Натомість семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон вийде на старт із 5-ї позиції. Його новий партнер по "Мерседесу" Джордж Расселл фінішував у кваліфікації лише 9-м.

Перша гонка сезону відбудеться у неділю, 20 березня. Старт Гран-прі Бахрейну – о 17:00.

Нагадаємо, що українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою планети зі стрибків у висоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня