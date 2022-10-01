RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леклер победил в полудождевой квалификации Гран-при Сингапура

Фото: Шарль Леклер оказался самым быстрым в квалификации (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер будет стартовать с первой позиции на старте Гран-при Сингапура после победы в квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Монегаск проехал самый быстрый круг на трассе "Марина Бей". В финальной попытке он продемонстрировал время 1:49.412 на "софте".

В первом сегменте завершили выступления оба пилота "Уильямса" – Латифи и Албон, Окон ("Альпин"), Риккардо на "Макларене" и гонщик "Альфа Ромео" Боттас. Во втором прекратили борьбу Чжоу ("Альфа Ромео"), Феттель ("Астон Мартин"), Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартин") и Расселл ("Мерседес").

В третьем сегменте трасса начала интенсивно подсыхать, поэтому лучший результат постоянно обновлялся. Во временных лидерах побывали и Алонсо, и Хэмилтон, и другие пилоты. Тем не менее, Леклер сумел удержать позицию от посягательств оппонентов, опередив Переса ("Ред Булл") всего на 0.022 секунды).

Третьим завершил сессию 7-кратный чемпион мира Хэмилтон, отстав на 0.054 секунды. Дополнили топ-10 Сайнс ("Феррари"), Алонсо ("Альпин"), Норрис ("Макларен"), Гасли ("Альфа Таури"), Ферстаппен ("Ред Булл"), Магнуссен ("Хаас") и Цунода ( "Альфа Таури").

Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября. Старт гонки – в 15:00 по киевскому времени.

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1