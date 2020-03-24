Ліки в клініки доставлятиме "Укрпошта"

Для перешкоджання поширення коронавірусу в Україні, "Укрпошта" запустила безкоштовну доставку до лікарень ліків, масок, халатів та рукавичок. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці уFacebook.

Як він написав, рішенням Кабінету міністрів поштовий оператор зможе доставляти ліки в найвіддаленіші куточки нашої країни і найбільш незахищеним від коронавірусу і хвороб людям.

"Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб налагодити якнайшвидше поставки і зробити це максимально доступним (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей у ​​важкій ситуації. Список партнерів і де замовити ми будемо публікувати, починаючи із завтрашнього дня", - написав гендиректор.

Також він додав, що до закінчення карантину, з будь-якого відділення "Укрпошти", або викликавши кур'єра можна безкоштовно відправити допомогу лікарням і така посилка буде мати значок "для лікарні".

Як зазначається, в обласні центри посилка повинна бути до 30 кг та до 5 кг в райцентри, якщо вона більше вказаних обмежень, то її доведеться розбити на декілька менших посилок.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" у карантинний період через коронавірус можливо буде доставляти не тільки пенсії, а й медичні ліки.