Легкосплавные или штампованные: какие диски для авто лучше на зиму

Говоря в этой публикации о колесных дисках двух типов, мы будем иметь в виду только качественные изделия – литые из легкого сплава и штампованные из стального листа диски. Которые при этом находятся в хорошем состоянии, равны, с соблюдением штатной геометрии и в фабричном лакокрасочном покрытии. Это важно, поскольку сегодня наш разговор – в первую очередь, об эксплуатационных характеристиках колес обоих типов.

Диски литые и штампованные

Традиционно отечественные автомобилисты считают стальные "штамповки" дешевой заменой для дорогого стильного "литья" – чтобы уберечь последние от повреждений на суровых зимних путях. В этом они правы, но это не единственная возможная роль стальных дисков.

Стальные диски зимой. Да, это самый дешевый любой другой вариант колес. Кроме того, стальное колесо хорошо приспособлено к сюрпризам зимних дорог. Сталь как конструкционный материал достаточно гибкая. Поэтому когда обед будет скомкан на рытвине, спрятанной под снегом или водой, его без особых проблем выровняют на первом попавшемся шиномонтаже.

Кроме того, в случае жесткого, аварийной силы удара о рытвину или наледь на дороге, стальной диск заменится сам, но поглотит большую часть энергии удара – и таким образом убережет от порыва шину, а детали подвески – от деформаций.

Важный минус стальных дисков – в их худшей коррозионной стойкости. Обычно штампованные диски не имеют такого добротного лакокрасочного покрытия, как легкосплавные. Поэтому после нескольких сезонов купания в соленых растворах на зимних дорогах "штамповки" теряют первоначальную красоту и начинают откровенно ржаветь.

Легкосплавные диски. Первоначальное преимущество дисков из легких сплавов – в их меньшей массе по сравнению со стальными такого же размера. Это значит, что с ними подвеска авто работает более эффективно и машина (благодаря большей разнице между подрессоренными и неподрессоренными массами автомобиля) получает большую плавность хода и лучшую управляемость. Это может быть существенным на зимних путях, часто покрывающихся дополнительными неровностями типа ледяных волн, путей и наледей.

Еще один аргумент в пользу эксплуатации литых дисков зимой состоит в том, что производители хорошо защищают их высококачественным лакокрасочным покрытием, которое остается целым на протяжении многих лет. Ну а о дизайнерских предпочтениях "литья" мы здесь говорить не будем – на вкус и цвет, что называется, товарищей нет.

Что касается минусов дисков из легких сплавов по зимней эксплуатации, то они обусловлены сугубо украинскими условиями. Проблема такова, что при жесткой встрече колеса с краем ямы или наследства закраина литого обода чаще всего не сминается, а ломается. После чего машина не может продолжить свой путь, а диск нуждается в ремонте (а по закону он вообще подлежит списанию в металлолом).

Если коротко

Размышляя о дисках для зимы, мы бы говорили в первую очередь не об их материале, а о размерности. Когда есть возможность приобрести второй комплект дисков, появляется смысл перейти на зимние шины другого, более выгодного для зимы размера – с более высоким профилем и, возможно, с несколько большим внешним диаметром. Для этого нужно будет приобрести диски меньшего диаметра, и подобрать к ним соответствующие шины с максимально возможным высоким профилем. Между тем это будет выгоднее и в финансовом плане.