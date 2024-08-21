Легионер "Шахтера" готов взять паспорт Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба .

26-летний бразилец поразмышлял о натурализации. Латиноамериканский футболист не дал однозначного ответа о потенциальном выступлении в рядах национальной команды Украины.

"Конечно, в первую очередь, это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Я горд быть бразильцем и играть за свою команду было бы здорово. Но есть пример Марлоса, Мораеса, других замечательных игроков. Они играли за сборную вашей страны, поэтому я не исключаю подобной возможности", – заявил Педриньо.

Хавбек вернулся в "Шахтер" в летнее межсезонье. В новом сезоне он успел сыграть 3 матча Премьер-лиги, в которых оформил 2 результативных передачи. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Педриньо выступал на родине.

Натурализация в сборной Украины

За всю историю цвета "сине-желтых" защищали три уроженца Бразилии – Эдмар Галовский, Марлос и Жуниор Мораес. Из них больше всего поединков за национальную команду сыграл Марлос (26 матчей).

Последний вместе с Мораесом был натурализован во время выступлений за "Шахтер". В свою очередь Эдмар женился на украинке во время выступлений за симферопольскую "Таврию", а вызов в сборную Украины получил из харьковского "Металлиста". После завершения игровой карьеры он стал тренером, а Марлос и Мораес вернулись в Бразилию.