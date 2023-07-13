Легионер из Европы получил вызов в баскетбольную сборную Украины

Виталий Степановский решил расширить ростер "сине-желтых" в рамках подготовки к пре-квалификации перед Играми в Париже. 31-летний защитник станет 15-м исполнителем в рядах сборной.

15 июля подопечные Степановского начнут сборы в столице Латвии. Накануне ФБУ обнародовала предварительный состав команды на старт отбора к Олимпиаде-2024. В список попали 13 баскетболистов. В дальнейшем к ним присоединится лидер молодежки Александр Кобзистый.

Мишула, который в последний раз надевал майку сборной на Евробаскете-2022, предыдущий сезон провел на Кипре. В составе "Керавноса" он провел 20 матчей в Дивизионе A. Средние цифры украинца – 12 очков, 2.2 подбора, 1.6 передача и 0.2 перехватов. Финал плей-офф первенства Мишула и компания проиграли АЕКу из Ларнаки (2:3 в серии).

Предварительный раунд квалификации к Олимпийским играм примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка – против Болгарии, Исландии и Турции.