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Легионер "Динамо" получил шанс поехать на ЧМ-2022: кто в конкурентах

Фото: Томаш Кендзера в составе "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзер может стать единственным представителем украинской Премьер-лиги на чемпионате мира в Катаре. Иностранец попал в расширенный состав национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза.

28-летний фланговый исполнитель стал претендентом на поездку в Мундиаль. В данный момент в список попали 47 футболистов. Перед ЧМ-2022 тренерский штаб "Кадры" должен сократить его до 26-ти.

За место в заявке Кендзера будет конкурировать с 17-ю защитниками. На его позиции – правого защитника – также выступают Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Мэтью Кэш ("Астон Вилла") и Роберт Гумны ("Аугсбург"). Дедлайном для выбора футболистов на чемпионат мира станет 10 ноября.

Цвета сборной Польши Томаш Кендзера защищает с 2017 года. Он пропустил ЧМ-2018, но был в составе национальной команды на Евро-2020. Всего защитник сыграл 26 матчей за "Кадру", в которых забил 1 мяч.

Сборная Польши на чемпионате мира в Катаре сыграет в квартете C. Там соперниками "орлов" станут сборные Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины. Первый матч – 22 ноября против мексиканцев.

К слову, португальская сборная осталась без звезды АПЛ на чемпионате мира-2022.

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