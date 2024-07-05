Легендарный Маррей проиграл последний матч на Уимблдоне в карьере: эмоциональное видео

Британский теннисист Энди Маррей на минорной ноте простился с домашним турниром серии "Грэнд Слэм", но получил теплую церемонию чествования перед родной публикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора .

37-летний шотландец в этом году заявился лишь на парный турнир в дуэте с братом Джейми. Однако опытная пара теннисистов уступила в первом же раунде австралийцам Ринке Хиджикате и Джону Пирсу (6:7, 4:6).

Маррей до старта соревнований объявил, что выступление на Уимблдонском турнире этого года будет для него последним в карьере. Экс-первая ракетка мира отказалась соперничать в одиночном разряде, поскольку несколько недель назад перенес операцию на спине. Впрочем, решил сыграть с братом в парах.

Наибольшие карьерные успехи Маррея связаны именно с Уимблдоном. Он дважды триумфовал на травяном мэйджоре в одиночном разряде (2013, 2016). Из других турниров серии "Грэнд Слэм" британец побеждал только на US Open (2012).

Кто такой Энди Маррей

Уроженец Глазго, дебютировал в туре в 2005 году. За годы карьеры завоевал 49 титулов (46 – в одиночном разряде, 3 – в парном).

Пик выступлений пришелся на начало 2010-х. Сначала стал первым британским теннисистом, выигравшим "Грэнд Слэм" в Открытую эру, а затем – первым триумфатором Уимблдона из Соединенного Королевства с 1936 года. Получил золотые награды на двух Олимпийских играх (2012, 2016), а на Олимпиаде-2012 добавил "серебро" в миксте.

В 2015 году выиграл Кубок Дэвиса, а год спустя триумфовал на ATP Finals. По сравнению с "большой тройкой" (Федерер, Надаль, Джокович) завоевал меньше титулов, поскольку часто имел проблемы со здоровьем. В частности, в 2021-м шотландцу прооперировали бедро и вживили имплант.

В детстве пережил массшутинг в начальной школе Данблейна. Теннисный идол – Андре Агасси. Одевался и обувался на корте от Under Armour, а из ракеток предпочитал продукцию австрийской компании Head.