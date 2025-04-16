Легендарный Linkin Park сыграет в финале Лиги чемпионов (видео)

Шоу культовой группы откроет самый ожидаемый клубный матч сезона, который пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

После семилетней паузы группа Linkin Park триумфально вернулась на сцену с новым альбомом FROM ZERO. В Мюнхене музыканты порадуют фанатов сет-листом, который объединит культовые хиты и свежее музыкальное направление их творческого перезапуска.

Специально к финалу Лиги чемпионов Linkin Park создали новый ремикс, сочетающий узнаваемые гитарные рифы группы со звучанием и атмосферой главного европейского футбольного турнира. Миллионы зрителей впервые услышат его вживую перед стартовым свистком большого матча.

В своем комментарии группа отметила:

"Энергия наших фанатов после выхода нового альбома просто невероятная. Мы с нетерпением ждем выступления перед многотысячной аудиторией в Мюнхене и миллионами зрителей по всему миру. Это особый опыт для нас - мы готовы поделиться самыми любимыми песнями прошлого и настоящего".

Отметим, что музыкальные шоу на финалах Лиги чемпионов УЕФА стал практиковать, начиная с 2016 года. В частности, перед финалом-2018 на НСК "Олимпийский" в Киеве выступала британская поп-звезда Дуа Липа. В прошлом году мадридский "Реал" переиграл дортмундскую "Боруссию" на "Уэмбли" в Лондоне под "музыкальным сопровождением" Ленни Кравица. В другие сезоны приглашенными гостями финалов ЛЧ были такие звезды как Imagine Dragons, Алиша Киз, Камила Кабельо, The Black Eyed Peas.