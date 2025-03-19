Легендарной Лине Костенко исполняется 95 лет. Фото поэтессы от юности до сегодняшнего дня

Всю жизнь вооруженная словом

Лина Васильевна родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве в Киевской области в семье учителей Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко. Со временем семья переехала в столицу и поселилась в поселке на Трухановом острове.

С детства Лина Костенко мечтала стать летчицей, как-то даже смастерила себе парашют из зонта и простыни, и прыгнула с ним. Тогда она сильно травмировалась, после этого от мечты о полетах пришлось отказаться.

Первое стихотворение поэтесса опубликовала в детской газете "Звезда" в 1946 году. А уже на рубеже 1950-1960-х годов Лина Костенко стала одной из первых и самых заметных в плеяде молодых украинских творцов "шестидесятников".

Лина Костенко с родителями (фото: uahistory.com)

В конце 50-х ее сборники "Лучи земли" и "Паруса" вызвали интерес у читателей, а "Путешествия сердца" в начале 60-х закрепила ее имя среди выдающихся поэтов. С 1961 года Лину Костенко начала критиковать советская власть за "аполитичность", а уже в 1963 году из печати сняли ее книгу "Звездный интеграл", а книгу "Княжа гора" сняли с верстки.

Лина Костенко в 18-летнем возрасте (фото: Википедия)

В эти годы поэтесса больше публиковалась за рубежом, чем в Советском союзе. Окончательно в немилость коммунистов Лина Васильевна попала, когда в 1966 году публично в Союзе писателей Украины защищала Ивана Светличного, Афанасия Заливаху, Михаила Косива и Богдана Горыня, а через два года еще и написала письма в защиту Вячеслава Черновола. После этого молодая поэтесса долгие годы писали и прятала свое творчество в стол.

Слева направо: Николай Винграновский, Иван Дзюба, Иван Драч, Иван Светличный, Лина Костенко, Евгений Сверстюк (фото из архива Лины Костенко)

Лина Васильевна дважды была замужем. Впервые вышла замуж в 26 лет за польского писателя Ежи-Ян Пахлевского. У них родилась дочь Оксана, но вскоре пара тихо разошлась, поскольку Лина не хотела переезжать в Варшаву, а Ян - в Киев. Поэтесса потом написала в одной поэзии: "Я люблю, любимый, Киев и Варшаву, но Родина у каждого одна".

Вторым мужем Лины Костенко стал директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов. Она вышла за него в возрасте 33 лет и прожила счастливо вместе с ним вплоть до его смерти. У пары был общий сын.

Лина Костенко с мужем Василием Цвиркуновым, 1972 год (фото из открытых источников)

Лина Костенко с дочерью Оксаной Пахлевской (фото: uinp.gov.ua)

Снова публиковаться Лина Костенко начала только в 1977 году, когда вышел сборник стихов "Над берегами вечной реки". А уже в 1979-м увидела свет ее знаменитая "Маруся Чурай". После этого был еще целый ряд знаковых изданий, среди них и единственное прозаическое произведение Лины Костенко "Записки украинского сумасшедшего", которое увидело мир в 2010 году.

Лина Васильевна в Чернобыле (фото: Facebook/ Лина Костенко)

Лина Костенко (фото из открытых источников)

За свое творчество Лина Костенко была номинирована вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем на Нобелевскую премию по литературе. Также она стала одной из первых лауреаток Шевченковской премии, а еще была лауреатом Премии Антоновичей. Но несмотря на это поэтесса отказалась от звания Героя Украины, заявив, что "политической бижутерии не носит". В 2022 году ее наградили Орденом Почетного Легиона за гражданские и военные заслуги.

Во время полномасштабной войны Лина Костенко продолжает оставаться в Киеве. Она крайне редко выходит на публику и отказывается от интервью, называя это простой болтовней.

Лина Костенко с дочерью и внучкой (фото: Оксана Пахлевская)

Бессмертные цитаты Лины Костенко об Украине

Лина Костенко оставила нам много глубоких мыслей, которые актуальны и сегодня:

Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык

Украинская литература - это литература запрещенных и погибших, расстрелянных и затравленных, изгнанных и забытых, через века упомянутых, через полвека напечатанных

Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-преудивительная нация, которая живет здесь с давних времен, а свое независимое государство строит вот только сейчас

Пока я могу с ужасом сказать: докатили Украину до пропасти и пока не появится эта гражданская отвага в людях, до тех пор она так и будет эта Украина - декоративная. Независимость шевелит "усами во сне"

Мы поврежденное поколение. Еще от предков что-то взяли, а потомкам уже не имеем что передать

Беда Украины в том, что ею управляют те, кому она не нужна

Лина Костенко осенью 2024 года со своей книгой "Скифская Одиссея" (фото: Instagram/Абабагаламага)