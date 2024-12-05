Легендарный леберкезе теперь на UPG

Когда речь заходит о немецкой или австрийской кухне, большинство представляет шницели, сосиски и кренделя. Но есть еще одно блюдо, которое уже несколько веков любимо среди гурманов и простых ценителей сытной пищи - леберкезе (Leberkäse).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу UPG.
Что же это за загадочный деликатес, способный удивить даже самых требовательных гастролюбителей?
Леберкезе родился в солнечной Баварии в конце XVIII века благодаря пекарю Иоганну Ланеру. Именно ему пришла идея измельчить и смешать мясо говядины и свинины до однородности, добавить в него ароматные специи и запечь в форме, похожей на хлеб. Название переводится как "печеночный сыр", хотя ни печени, ни сыра в составе нет - только сочное, нежное мясо.
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"Мы всегда стремимся удивлять наших клиентов и дарить им уникальные гастрономические впечатления. Добавив леберкезе в меню, мы хотели предложить блюдо, которое является не только вкусным, но и культурно насыщенным", - рассказала заместитель исполнительного директора UPG Виктория Горова.
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