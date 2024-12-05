Легендарный леберкезе теперь на UPG

Что же это за загадочный деликатес, способный удивить даже самых требовательных гастролюбителей?

Леберкезе родился в солнечной Баварии в конце XVIII века благодаря пекарю Иоганну Ланеру. Именно ему пришла идея измельчить и смешать мясо говядины и свинины до однородности, добавить в него ароматные специи и запечь в форме, похожей на хлеб. Название переводится как "печеночный сыр", хотя ни печени, ни сыра в составе нет - только сочное, нежное мясо.

Почему стоит отведать?

Вкусовая гармония: леберкезе обладает мягкой текстурой, приятным ароматом и легкой хрустящей корочкой сверху. Он идеально подходит как для быстрого перекуса, так и для обеда.

леберкезе обладает мягкой текстурой, приятным ароматом и легкой хрустящей корочкой сверху. Он идеально подходит как для быстрого перекуса, так и для обеда. Сытность: один кусочек способен зарядить энергией надолго – отличный выбор для тех, кто ценит практичность и питательность.

один кусочек способен зарядить энергией надолго – отличный выбор для тех, кто ценит практичность и питательность. Польза : деликатес богат белоком и полезными жирами и при этом в нем минимум углеводов!

Где найти легендарный деликатес?

Если вы мечтаете попробовать настоящий леберкезе, посетите национальную сеть АЗК UPG!

"Мы всегда стремимся удивлять наших клиентов и дарить им уникальные гастрономические впечатления. Добавив леберкезе в меню, мы хотели предложить блюдо, которое является не только вкусным, но и культурно насыщенным", - рассказала заместитель исполнительного директора UPG Виктория Горова.

В ресторанах национальной сети АЗК UPG вас ждут:

Бургер из леберкезе: поджаренный на гриле кусочек сочного леберкезе в рыхлой булочке бриош, дополненный жареным яйцом и пикантным соусом. Прекрасный выбор для тех, кто ценит классический баланс вкусов.

поджаренный на гриле кусочек сочного леберкезе в рыхлой булочке бриош, дополненный жареным яйцом и пикантным соусом. Прекрасный выбор для тех, кто ценит классический баланс вкусов. Леберкезе с сыром в круасани или тосте: нежная текстура леберкезе сочетается с ароматным салатом и авторским соусом – это идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса в дороге.

нежная текстура леберкезе сочетается с ароматным салатом и авторским соусом – это идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса в дороге. Леберкезе с картофельным пюре: хрустящий кусочек, поданный с нежным кремовым пюре и жареным яйцом. Абсолютная классика, влюбляющая с первого взгляда.

хрустящий кусочек, поданный с нежным кремовым пюре и жареным яйцом. Абсолютная классика, влюбляющая с первого взгляда. Леберкезе с кабачковыми оладьями: неожиданное сочетание традиционного мясного хлеба с нежностью кабачковых оладий придает блюду элегантность и современность.

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