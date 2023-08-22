Легендарный Джордан спровоцировал фанатов на животные крики: забавное видео из Италии
Итальянские поклонники баскетбола своеобразно почтили шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ClutchPoints.
Культовая фигура спорта приехал по личным делам в Италию. Живая легенда столкнулась с болельщиками на улице, а те начали блеять ему в спину.
Фанаты имитировали привычные для коз и козлов звуки. Английское слово goat переводится как "козел". В то же время оно стало привычным спортивным акронимом greatest off all time – "величайший игрок всех времен". Например, в футболе козлом часто называют Месси.
Кто такой Майкл Джордан
Сильнейший баскетболист в истории игры. Играл на позиции атакующего защитника в составе "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".
За годы игровой карьеры Джордан 6 раз стал чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). В тех же сезонах был признан MVP финальной серии ассоциации. Еще 5 раз его признали MVP сезона и трижды был лучшим в Матче всех звезд НБА.
Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992). В 2009 году легенду ввели в Зал баскетбольной славы.
В 1993–1995 гг. Джордан пытался закрепиться в бейсболе. Однако непродолжительные периоды в "Бирмингем Баронс" и "Скоттсдейл Скорпионз" с неубедительной статистикой заставили вернуться в баскетбол.
К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.
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