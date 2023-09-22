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Легендарная конюшня Формулы-1 пригласила в пилоты чемпиона Ле-Мана

Вокинг, Пятница 22 сентября 2023 11:59
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Легендарная конюшня Формулы-1 пригласила в пилоты чемпиона Ле-Мана Фото: Ре Хиракава добрался до F1 в 29 лет (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Прошлогодний победитель культовой гонки "24 часа Ле-Мана" Ре Хиракава стал резервным пилотом команды Королевских автогонок "Макларен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Чемпион мира по автогонкам на выносливость-2022 пополнил ряды Формулы-1. В новом сезоне он сыграет роль подмены в "Макларене", а также будет работать на симуляторе и тестах.

Хиракава присоединился к программе развития пилотов британской команды. 29-летний гонщик поразил руководство конюшни выступлениями в длительных гонках за последние два сезона. В частности, опытный японец остается лидером личного зачета чемпионата на выносливость среди гиперкаров.

"Я счастлив присоединиться к команде "Макларен" в роли запасного пилота. Работать с такой уважаемой командой – захватывающая перспектива, поэтому я благодарен за эту возможность. Я уже познакомился с командой и опробовал симулятор, что позволило взяться за дело", – рассказал Хиракава.

Кто такой Ре Хиракава

Уроженец префектуры Хиросима, начал карьеру в гонках в 13 лет с картинга. В 2012 году завоевал титул в японской Формуле-3.

На взрослом уровне выступал в Супер-Формуле, чемпионате Super GT, первенстве на выносливость FIA WEC. Завоевал чемпионский титул в Super GT по итогам сезона-2017, триумофвал в "24 часах Ле-Мана" в 2022 году и выиграл чемпионат FIA WEC прошлого года. Пилотирует болид команды Toyota Gazoo Racing.

В случае выхода на старт в Формуле-1 станет 22-м гонщиком серии из Японии. В настоящее время единственным представителем Страны восходящего солнца в Королевских автогонках остается Юки Цунода из "Альфа Таури".

К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.

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