Легендарная конюшня Формулы-1 отпустит пилота после сезона-2022

Руководство команды Королевских автогонок "Уильямс" решило попрощаться с Николя Латифи после завершения нынешнего сезона чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни .

Третий сезон за рулем британской команды станет последним для пилота. Канадец проведет еще 6 гран-при в составе "Уильямса".

Латифи присоединился к конюшне перед сезоном-2020 в статусе вице-чемпиона Формулы-2. В дебютной кампании канадский гонщик очков не набирал. В свою очередь в сезоне-2021 он дважды сумел финишировать в очковой зоне. В частности, на Гран-при Венгрии Латифи занял 7-е место.

В нынешнем сезоне гонщик не набрал ни одного пункта и только однажды был близок к топ-10 – на Гран-при Британии он завершил гонку 12-м. Тем временем его партнер по команде Алекс Албон трижды набирал очки, а резервный пилот Ник де Вриз с первой попытки финишировал 9-м в Монце.

Последний оказался среди претендентов на место Латифи в "Уильямсе". Конкуренцию нидерландцу составят Логан Сарджент из США, бывший пилот "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци и Мик Шумахер ("Хаас").

Накануне Юки Цунода продлил контракт с "Альфа Таури" на сезон-2023. Японский пилот набрал 11 очков в чемпионате и сохранил место в команде на фоне сближения сестринской команды "Ред Булл" и производителя двигателей "Хонда".