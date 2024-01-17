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Легендарная конюшня Формулы-1 первой показала ливрею на сезон-2024

Фото: Да "Макларен" будет выглядеть в новом сезоне F1 (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Британская команда Королевы автоспорта "Макларен" продемонстрировала внешний вид машины на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Оформление болидов, за рулями которых будут соревноваться Ландо Норрис и Оскар Пиастри, претерпели минимальные изменения по сравнению с прошлогодним. Основная цветовая гамма "одностроя" сохранена.

"Макларен" MCL38 выполнен преимущественно в оранжевом и черном цветах. Более насыщенным стал цвет на переднем крыле и крышке двигателя. Дизайнеры отказались от голубых красок в пользу более консервативного темно-синего цвета.

Сам болид с техническими новинками "Макларен" покажет 14 февраля. Конструкторы вернулись к привычной нумерации машин и присвоили болиду название MCL38. Прошлогодняя машина называлась MCL60 в честь 60-летия конюшни.

 

 

 

Что известно о "Макларене"

Основанная новозеландским пилотом Брюсом Маклареном в 1963 году команда. Под эгидой Формулы-1 дебютировала на Гран-при Монако-1966.

В 1968-м Макларен за рулем собственной конюшни одержал дебютную победу. Первый титул для команды завоевал бразилец Эмерсон Фиттипальди (1974). Через два года чемпионом стал британец Джеймс Хант. В 1984-1991 гг. пилоты "Макларена" завоевали 7 титулов из восьми возможных. Три раза чемпионами стали Айртон Сенна из Бразилии и француз Ален Прост, а еще один трофей отошел австрийцу Ники Лауде.

В конце 90-х дважды чемпионом стал финн Мика Хаккинен. Пока последний титул для команды завоевал британец Льюис Хэмилтон (2008). Кроме того, "Макларен" взял 8 Кубков конструкторов (1974, 1984-1985, 1988-1991, 1998).

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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Формула-1