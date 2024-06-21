Легенда сборной Италии стал жертвой дерзкого налета: разбили голову, украли драгоценности

Обладатель "Золотого мяча-1993" Роберто Баджо вместе с семьей подвергся вооруженному нападению преступников в собственном доме в итальянском Альтавилле-Вичентине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Corriere del Veneto .

Семья "Божественного хвостика" стала жертвой ограбления во время просмотра матча сборной Италии. Пятеро преступников ворвались в дом культового спортсмена и попытались взять в заложники домочадцев.

Баджо попробовал сопротивляться грабителям, но получил удар прикладом пистолета в голову. В конце концов семью закрыли в одной из комнат и устроили "трус" дома. В конце концов преступники украли деньги, личные вещи, часы и другие ценности.

Когда грабители покинули дом, Баджо смог выломать дверь и вызвал полицию. Сам легендарный футболист оказался в больнице, где ему наложили несколько швов из-за глубокого рассечения головы. Полиция начала расследование, взяла показания семьи и изучает видеозаписи с камер наблюдения.

Кто такой Роберто Баджо

Уроженец городка Кальдоньо в области Венето, воспитанник одноименной команды и "Виченцы". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 1982/83 в серии C.

В 1985 году перешел во флорентийскую "Фиорентину", где провел пять сезонов. Перед ЧМ-1990 перебрался в туринский "Ювентус", с которым стал чемпионом Италии 1994/95, выиграл Кубок Италии и завоевал Кубок УЕФА 1992/93. Позже защищал цвета "Милана", "Болоньи", миланского "Интера". Последние четыре года карьеры провел в скромной "Брешии".

В рядах сборной Италии провел 56 матчей, в которых забил 27 мячей. Бронзовый призер Мундиаля-1990 и вице-чемпион мира (1994). В 1993 году выиграл "Золотой мяч", а в 2011-м был введен в Зал славы итальянского футбола. "Брешия" навсегда вывели из обращения 10-й номер в честь Баджо.

Прозвище – "Божественный хвостик". Буддист, отец троих детей – Валентины, Маттии и Леонардо. В 2012 году успешно закончил 9-месячные тренерские курсы в Коверчано, но в роли тренера еще не работал, являлся техническим директором Итальянской федерации футбола.