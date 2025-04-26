Легенда "Манчестер Юнайтед" стал бойцом ММА: когда и с кем первый бой

Когда состоится первый бой Патриса Эвра в ММА

Первый бой легенды МЮ состоится 23 мая 2025 года на турнире PFL Europe в Париже, который будет принимать спортивно-концертный комплекс Accor Arena на 15 тысяч зрителей.

Турнир также будет включать другие поединки, в частности бои с участием Мансуру Барнауи, Арчи Колгана, Тейлора Лапилуса, Патрика Хабирори и других известных бойцов.

Билеты на событие уже доступны для приобретения на официальном сайте Accor Arena. Их стоимость стартует от 45 евро. Анонс боя Патриса Эвра

С кем будет драться Патрис Эвра

По информации западных СМИ, 43-летний Эвра, который завершил футбольную карьеру в 2019 году, начал серьезно интересоваться боевыми искусствами еще в 2016-м.

К своему профессиональному бойцовскому дебюту он готовился вместе со звездой PFL Седриком Думбе.

Хотя имя соперника Эвра пока не объявлено, француз в шутку предложил встретиться в SmartCage со своим бывшим футбольным оппонентом Луисом Суаресом, с которым у него были конфликты во время футбольной карьеры.

"Меня спрашивали, с кем я хочу драться. Я говорю: Луис Суарес. Я заплачу из собственного кармана. Он даже может меня укусить", - написал Эвра в своем Х (Twitter). Патрис Эвра (фото: instagram.com/patrice.evra)

Чем будет интересен бой и что такое SmartCage

В анонсе боя указано, что Патрис будет драться не в SmartCage - "умной клетке", а не в обычном октагоне.

SmartCage в ММА - это инновационная технология, которая сочетает датчики, аналитику и искусственный интеллект, чтобы в реальном времени предоставлять зрителям подробную статистику о бое.

Она измеряет:

силу ударов (удары руками и ногами в джоулях)

скорость ударов

общую активность бойца (количество движений, контроль и т. д.)

перемещение в клетке

Эти данные сразу выводятся на экран во время трансляции, чтобы фанаты получали больше контекста к тому, что происходит в клетке - кто реально доминирует, даже если судьи этого не учитывают.

Это своеобразная попытка "оцифровать" бой и сделать его более понятным для аудитории.

Кто такой Патрис Эвра

Эвра играл на позиции левого защитника. Наиболее известен по выступлениям в "Манчестер Юнайтед", в составе которого с 2006 по 2014 год выиграл пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Также играл за "Монако", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм" и другие команды. Патрис Эвра (фото: Википедия)

В сборной Франции провел более 80 матчей, участник чемпионатов мира и Европы.

Эвра считался одним из лучших левых защитников своего времени. Он был очень энергичный, быстрый, агрессивный в отборе и хорошо подключался к атакам.

Вне футбола Патрис известен своим харизматичным характером, юмором и яркими видео в соцсетях (его фраза "I love this game!" стала мемом среди фанатов).