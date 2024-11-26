Легенда "Барселоны" и друг Месси возглавил "Интер Майами"

Контракт с 40-летним аргентинским специалистом рассчитан до конца 2027 года. В должности главного тренера Маскерано сменил соотечественника Херардо Мартино, покинувшего клуб по личным причинам. Новый наставник присоединится к команде сразу, как только получит официальное разрешение на работу в США.

Маскерано - большой друг Лионеля Месси, с которым вместе играл за "Барсу" и аргентинскую сборную. Также в "Интер Майами" выступают бывшие партнеры аргентинца по каталонскому клубу Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Тренер знаком с рядом молодых игроков команды – Томасом Авилесом, Бенджамином Кремаски, Факундо Фариасом и Федерико Редондо. С ними он работал в молодежной сборной Аргентины.

Кроме того, Маскерано стал новым наставником и Сергея Кривцова. Украинец защищает цвета "Интера" с 2023 года.

Кто такой Хавьер Маскерано

Легенда "Барселоны" и сборной Аргентины. Выступал за аргентинские "Ривер Плейт" и "Эстудиантес", английские "Вест Хэм" и "Ливерпуль", китайский "Хэбэй".

Но дольше всего в карьере защищал цвета "Барселоны" (2010-2018 годы). В составе каталонцев пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира.

За сборную Аргентины сыграл 147 матчей, отметившись тремя голами. Однако с национальной командой титулов не завоевал. Играл в финале чемпионата мира-2014, где Аргентина уступила Германии. Также участвовал в четырех неудачных финалах Кубка Америки. В то же время, стал победителем двух Олимпиад - 2004 и 2008 годов.

С 2020 года тренировал молодежную сборную Аргентины, выступавшую в статусе олимпийской команды в Париже-2024. На Олимпиаде в групповом раунде подопечные Маскерано одолели сборную Украины (2:0). Однако в четвертьфинале уступили Франции (0:1).