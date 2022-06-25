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Легенда АПЛ покинув перше місце роботи роботи тренером

Фото: Вейн Руні ще на чолі "Дербі Каунті" (dcfc.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Вейн Руні пішов із посади головного тренера "Дербі Каунті", який прийдешній сезон розпочне в третьому за силою дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний фахівець завершив співпрацю з "баранами" з власної ініціативи. На чолі "Дербі" він відпрацював 1,5 роки.

Руні очолив команду посеред сезону 2020/21 і зумів втримати її в Чемпіоншипі. Цей подвиг для клубу з хронічними фінансовими проблемами англієць ледь не повторив і в минулому сезоні. Від рятівної позиції "Дербі" відстав на 7 очок, але на початку кампанії з нього зняли аж 21 пункт.

Працювати в англійській Лізі 1 Руні не захотів. Боси "баранів" намагалися вмовити молодого тренера залишитися на посаді, але той залишився непохитним у своєму рішенні.

Найкращі роки ігрової кар'єри Вейн Руні провів у складі МЮ. Із "червоними дияволами" він здобув 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та на Клубному чемпіонаті світу.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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