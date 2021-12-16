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Легальний букмекер в країні поки один - Parimatch Ukraine, - UGC

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 16:21
Легальний букмекер в країні поки один - Parimatch Ukraine, - UGC Фото: Parimatch Ukraine (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За рік функціонування легального ринку азартних ігор в Україні лише компанія Parimatch Ukraine отримала ліцензію на провадження букмекерської діяльності у мережі інтернет.

Про це свідчать відкриті дані на сайті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

За словами глави Ukrainian Gambling Council Антона Кучухідзе, нещодавно повідомив, що загалом, за минулий рік ставлення українців до азартних ігор покращилося - 51% опитаних у віці 18-34 років та 43,4% громадян віком від 35 до 54 років підтримують хоча б один аргумент на користь легалізації. Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення українців до гемблінгу", яке проводило агентство InfoSapiens спільно з UGC.

За інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підсумками 2021 року в Україні видано 50 ліцензій для казино і автоматів, і тільки одна - букмекерська - для компанії Parimatch Ukraine. Саме легальні компанії забезпечують надходження податків у державний і місцеві бюджет, а також гарантують гравцям європейські стандарти розваг, які відповідають усім принципам відповідальної та чесної гри.

На думку експертів, очікується, що наступний рік стане роком активного розвитку індустрії гемблінгу. І хоча прогноз виглядає більш ніж оптимістично, позитивний ефект для економічної системи країни може дати лише легальний ринок азартних ігор.

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