Легальные операторы игрового бизнеса поддерживают стремление государства увеличить доходы бюджета, - UGC

"Наше видение очень простое: мы хотим максимально поддержать нашу страну в стремлении наполнять государственный бюджет, и мы это доказали до начала второй волны рашистского вторжения 24 февраля 2022 года: все лицензионные обязательства легальными компаниями за 2021 год были выполнены", - говорится в обращении компаний.

По словам эксперта, военная агрессия России кардинально изменила экономические возможности и условия развития игрового бизнеса: легальные игровые заведения находятся в прифронтовых городах, а некоторые вообще под оккупацией, нет необходимого для развития наземного гемблинга туристического потока людей, вынужденное внутреннее перемещение населения также изменило демографическую ситуацию, были большие проблемы с обеспечением электроэнергией соответствующих легальных заведений. Также увеличится количество нелегального наземного игрового бизнеса.

"Несмотря на вышесказанное, мы все равно готовы наполнять бюджет государства, особенно во время войны. Но просим учитывать реалии, что в Украине наибольшие лицензионные платежи в Европе, и в то же время против нашего государства террористическая Россия ведет наибольшую континентальную войну в Европе после Второй мировой войны", – говорится в обращении.

Легальные операторы просят правительство увеличить сроки оплаты лицензионных платежей до 180 календарных дней.

Также на период действия военного положения плату за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровых заведениях казино для города Киева установить в размере 18 тысяч минимальных заработных плат и 9 тысяч минимальных заработных плат для других населенных пунктов.

Также установить возможность оплаты операторами лицензионных платежей за каждые 3 месяца действия лицензии.

"Мы убеждены, что выполнение этих позиций поможет государству сохранить сферу легального гемблинга, а нам наполнять бюджет государства", – говорится в обращении.

Напомним, в 2021-2023 годах государственный бюджет, по данным парламентской ВСК, получил от легального игорного бизнеса 4,14 млрд грн.