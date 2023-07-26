Легализация медицинского каннабиса: мнения украинцев разделились

По данным опроса, 34,9% респондентов поддерживают инициативу правительства, 36,8% выступают против, 12,1% не знают, что это такое, а 16,3% затрудняются ответить.

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Легализация каннабиса

Верховная рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Законопроект призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабиса) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Ранее легализацию медицинского каннабиса поддержал Владимир Зеленский. По его мнению, в Украине должны применяться все лучшие мировые практики физической и ментальной реабилитации.