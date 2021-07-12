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Легалізація канабісу та реформа корпоративного управління: що розглянули на фракції СН

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Києва, Понеділок 12 липня 2021 21:48
Легалізація канабісу та реформа корпоративного управління: що розглянули на фракції СН Фото: стало відомо, що розглянули на фракції "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалися ряд важливих законопроєктів, у тому числі легалізація медичного канабісу, реформа корпоративного управління та інші. Також були заслухані спікери цих ініціатив.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив член фракції СН Василь Мокан.

"Ми обговорили низку важливих законопроєктів. Були присутні Перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко та міністр фінансів Сергій Марченко. Обговорили реформу корпоративного управління, законопроєкти Про внесення змін до Митного та Податкового кодексу щодо підтримки розвитку електротранспорту, які плануються до розгляду на цьому тижні", - сказав він.

За його словами, на засіданні фракції також обговорювалося по медичному канабісу і ряд законопроєктів, які повинні розглядатися на позачерговому засіданні.

"Це, зокрема, пакет екологічних законопроєктів, які повинні розглядатися в четвер", - додав нардеп.

Він зазначив, що будь-яких "сигнальних голосувань" щодо обговорюваних законопроєктів не було. "Була мета - заслухати спікерів щодо цілей і плюсів цих законодавчих ініціатив, обговорити ризики і проблемні моменти, турбували народних депутатів", - уточнив Мокан.

Нагадаємо, 13 липня відбудеться позачергове засідання парламенту.

Зазначимо, Цього тижня Верховна рада цього тижня збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарі розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду та про електронні Адмінпослуги.

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фракция Слуга народа Верховна рада
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