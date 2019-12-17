Легалізація "ігорки": експерти вважають проект Кабміну найбільш перспективним

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Експерти назвали причини "пробуксовування" закону про легалізацію "ігорки"

Однією з причин пробуксовування" законопроекту про легалізацію грального бізнесу, який Верховна рада може вже сьогодні, 17 грудня, прийняти за основу, є потужне тіньовє антилоббі. Таку думку висловила президент української асоціації ігрової індустрії Ірина Сергієнко.

"Перш за все, на сьогодні є досить потужне антилоббі у вигляді "Державної лотереї", власники якої, безумовно, зроблять все можливе, щоб законодавство не було прийнято взагалі, або було прийнято, як можна пізніше. Це одна з основних причин. Також є певний конфлікт інтересів, виражений відсутністю єдиної думки на предмет ігрових автоматів. Від того, якими будуть перехідні положення законопроекту, буде зрозуміло, чи запрацює закон незалежно від того, який варіант буде прийнятий, або ж запуск закону після прийняття буде тривалим і болючим", - прокоментувала Сергієнко.

Солідарний з колегою економічний експерт Олександр Паращій. На його думку, законопроекти щодо грального бізнесу дуже довго мусуються тільки з однієї причини.

"Очевидний – перетин дуже багатьох інтересів. Є люди, які наполягають на загальній легалізації, так як це вигідний бізнес. І є люди, які з якихось більш високих мотивів вважають, що це неправильно", - сказав експерт.

Паращій вважає, що за рахунок підтримки президента України найбільш перспективний проект Кабміну.

"Думаю, що все буде залежати від позиції президента. Якщо Зеленський продовжить наполягати на кабмінівському варіанті, напевно, у цього законопроекту є шанс. Не буде прийнято закон – не буде доходів від грального бізнесу", - вважає аналітик.

За прогнозами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, в ході засідання профільного комітету, уряду, можливо, дійсно вдасться знайти компромісне рішення. Він також згоден, що найбільші шанси бути прийнятим - у законодавчої ініціативи уряду.

"На мій погляд, в підсумку буде прийнято або кабмінівський варіант закону, або взагалі ніякий не приймуть", - резюмував експерт.

Як відомо, сьогодні народні депутати спробують виконати доручення президента щодо проекту закону № 2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор". У відповідності з дорученням Зеленського Рада повинна була прийняти відповідний закон ще до 1 грудня.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України пропонує:

обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та ігрового обладнання;

дозволити розміщення гральних закладів виключно на території готелів (класу 3-5 зірки — для залів ігрових автоматів і класу 5 зірок — для казино);

ввести обов'язкову верифікацію гравців при прийнятті ставок/виплати виграшів та реєстрації виграшів в "Системі онлайн-моніторингу", яка буде адмініструватися податковою службою;

ввести обов'язкову сертифікацію ігрового обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;

посилити фінансову і кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;

встановити цільове направлення платежів за ліцензії у сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини і культури в Україні

Як запевняють в Кабміні, прийняття закону врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу та обмежить поширення ігроманії.