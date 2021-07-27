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Крижані "бомби". В Італії випав град розміром з кулак

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Вівторок 27 липня 2021 20:49
Крижані "бомби". В Італії випав град розміром з кулак Фото: в Італії випав град розміром з кулак (flickr.com/joeysplanting)
Автор: РБК-Україна

На півночі Італії в регіоні Емілія-Романья випав град, який в розмірах досягав тенісного м'яча. Він супроводжувався сильним вітром і проливним дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RAI.

На трасі, яка пов'язує північ і південь Італії, на ділянці між Пармою і П'яченцой під град потрапили більше сотні автомобілів.

Машини отримали значні пошкодження, а на трасі сталися численні аварії. При цьому рух автотранспорту було зупинено на кілька годин.

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