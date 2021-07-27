Крижані "бомби". В Італії випав град розміром з кулак
На півночі Італії в регіоні Емілія-Романья випав град, який в розмірах досягав тенісного м'яча. Він супроводжувався сильним вітром і проливним дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RAI.
На трасі, яка пов'язує північ і південь Італії, на ділянці між Пармою і П'яченцой під град потрапили більше сотні автомобілів.
Машини отримали значні пошкодження, а на трасі сталися численні аварії. При цьому рух автотранспорту було зупинено на кілька годин.
#italyNEWS 02. Northern and central parts of the country were bombarded by a freak storm - with ice balls so big they smashed through cars and destroyed orchards!— Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021
[RT] @wowbabel pic.twitter.com/DCc0OqdFPQ
A severe hailstorm in Fidenza, Italy yesterday caused major damage to car on a motorway, video to follow this morning.— Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 27, 2021
As you can see in the picture below some of the hailstones where bigger then tennis balls.
Kind regards,
KWT Dave. pic.twitter.com/i0FT6iftA9