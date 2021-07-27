Крижані "бомби". В Італії випав град розміром з кулак

На півночі Італії в регіоні Емілія-Романья випав град, який в розмірах досягав тенісного м'яча. Він супроводжувався сильним вітром і проливним дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RAI .

На трасі, яка пов'язує північ і південь Італії, на ділянці між Пармою і П'яченцой під град потрапили більше сотні автомобілів.

Машини отримали значні пошкодження, а на трасі сталися численні аварії. При цьому рух автотранспорту було зупинено на кілька годин.

#italyNEWS 02. Northern and central parts of the country were bombarded by a freak storm - with ice balls so big they smashed through cars and destroyed orchards!



[RT] @wowbabel pic.twitter.com/DCc0OqdFPQ — Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021