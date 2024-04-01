Леброн побил возрастной рекорд Джордана с победой над "Бруклином"

39-летний лидер калифорнийцев превзошел "Его Воздушность" Майкла Джордана по количеству матчей с 30+ набранными очками. В поединке против "Нетс" американец набрал 40 пунктов.

Джеймс обошел Джордана и стал рекордсменом НБА. Теперь в его активе 672 матча под эгидой ассоциации, в которых он набрал 30 и более очков. В то же время легендарный чемпион завершил карьеру, имея 671 такой поединок. Кроме того, Леброн второй раз набрал 40+ пунктов после 39-летия. Еще один такой матч позволит побить очередной рекорд Джордана (3 поединка).

"Его Воздушность" выступал в НБА в 1984-2001 гг. с перерывами и подавляющим большинством экспертов признан лучшим баскетболистом всех времен. В составе "Чикаго Буллз" он завоевал 6 чемпионских титулов (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Со сборной США дважды стал олимпийским чемпионом (1984, 1992).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.