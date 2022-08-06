В "ЛДНР" нова хвиля примусової мобілізації: кого забирають на війну

Нова хвиля розпочалася 1 серпня. Окупанти намагаються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат. Зокрема, нові мотострілецькі батальйони формують у складі 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.

Розвідка зазначає, що мобілізацію активно проводять в окупованому Луганську. За 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники.

В Алчевську чоловіків забирали прямо посеред вулиць. У місті Хрустальне на вулицях з'явилося більше патрулів. Вони забирають чоловіків без пояснень до військкомату. Також почалися облави по підприємствах і установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби.

Населення ОРДЛО обурене, а чоловіки переховуються. Крім того, поширюється невдоволення серед мобілізованих через ставлення командирів.

"Поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941-1945 років", - пояснили у розвідці.