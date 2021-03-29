Лазебна розповіла, які є альтернативи запровадженню накопичувальної пенсії

В Україні вже не можна зволікати із запровадженням накопичувальної пенсійної системи. Альтернативою стане підвищення пенсійного віку чи збільшення податків.

"Альтернативи немає, треба об'єднуватися, продумувати кожен крок і приймати закон", - сказала вона.

Як зазначила міністр, накопичувальна пенсійна система необхідна через демографічну ситуацію.

"Чому ми так говоримо? Тому що бачимо демографію, бачимо, що тривалість життя людей зростає, народжуваність знижується, солідарна пенсійна система нестійка - адже мінімальний страховий внесок (1130 гривень) покриває лише на 63 відсотки мінімальну пенсійну виплату, а близько 30 відсотків економічно активного населення взагалі не бере участі у страхуванні", - заявила Лазебна

За її словами, в цих умовах інших механізмів немає. "Або накопичувальна система, або збільшення пенсійного віку, щоб зменшувати співвідношення пенсіонерів по відношенню до працюючих, або збільшувати ЄСВ, або не підвищувати пенсії", - додала міністр.