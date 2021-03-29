Лазебна розповіла, які є альтернативи запровадженню накопичувальної пенсії
В Україні вже не можна зволікати із запровадженням накопичувальної пенсійної системи. Альтернативою стане підвищення пенсійного віку чи збільшення податків.
Про це інтерв'ю РБК-Україна сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"Альтернативи немає, треба об'єднуватися, продумувати кожен крок і приймати закон", - сказала вона.
Як зазначила міністр, накопичувальна пенсійна система необхідна через демографічну ситуацію.
"Чому ми так говоримо? Тому що бачимо демографію, бачимо, що тривалість життя людей зростає, народжуваність знижується, солідарна пенсійна система нестійка - адже мінімальний страховий внесок (1130 гривень) покриває лише на 63 відсотки мінімальну пенсійну виплату, а близько 30 відсотків економічно активного населення взагалі не бере участі у страхуванні", - заявила Лазебна
За її словами, в цих умовах інших механізмів немає. "Або накопичувальна система, або збільшення пенсійного віку, щоб зменшувати співвідношення пенсіонерів по відношенню до працюючих, або збільшувати ЄСВ, або не підвищувати пенсії", - додала міністр.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів України схвалив проект закону про накопичувальну професійну пенсійну систему. Проект стосується працівників, зайнятих на шкідливих підприємствах.
Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.