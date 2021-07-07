Layboard.com - кращий сайт для пошуку роботи за кордоном

При пошуку роботи понад мільйон українців щороку розглядають пропозиції за кордоном. В першу чергу попит обумовлений високим рівнем заробітної плати (від 800 до 4000 євро залежно від країни і сфери працевлаштування). Також мігранти зацікавлені в безпечних та очікуваних умовах праці, включаючи - оплачувані лікарняні, гнучкий графік роботи, швидке отримання дозволів на в'їзд, комфортне і доступне житло.

Але як в 2021 році знайти роботу за кордоном швидко і безпечно, щоб не переглядаючи даремно тисячі однотипних вакансій? З цією метою і був створений майданчик з роботою за кордоном - Layboard.com.

Що таке Layboard?

Платформа Layboard.com - спеціалізований портал, за допомогою якого можна знайти роботу за кордоном, не виходячи з дому. На сайті представлені тисячі вакансій від роботодавців з Америки, Європи, Азії та Ізраїлю. Як перевага - в одному місці можна знайти пропозиції з працевлаштування з усього світу.

На порталі представлені пропозиції не тільки від прямих роботодавців, а також і кадрових агентств.

Особливості роботи сервісу Layboard

Сайт зручний у використанні навіть для недосвідчених користувачів. На головній сторінці можна відразу виконати пошук по цікавлять вакансіях і країнам, після цього, будуть представлені всі доступні пропозиції на даних момент із зазначенням: заробітної плати, вимог до кандидатів та умов проживання.

На сайті спростили пошук роботи за допомогою фільтра за сферами працевлаштування. Включені також пропозиції для фахівців з відсутністю досвіду роботи і сфокусованих тільки на фріланс.

Найчастіше мігранти стикаються з проблемою при пошуку роботи на сторонніх платформах - незручною навігації при перегляді вакансій. Layboard.com пропонує рішення - можливість активувати фільтри по перевагах. Наприклад - вибрати вид зайнятості, вимоги до знання іноземних мов, умови праці та проживання.

Претендентів також можуть зацікавити розділи "Новини" і "Популярні статті", де щотижня публікується актуальна інформація про особливості працевлаштування за кордоном. А якщо виникнуть питання - можна їх поставити в розділі "Форум".

ТОП-10 кадрових агентств

Перед тим, як планувати поїздку за кордоном, варто ознайомитися з білим списком перевірених агентств з працевлаштування за кордоном. Їхньою метою роботи виступає допомогу в пошуку вакансій, оформлення необхідних дозволів та мінімізація випадків шахрайства. Розглянемо докладніше, які посередники користуються найбільшим попитом серед українців.