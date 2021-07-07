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Layboard.com - кращий сайт для пошуку роботи за кордоном

 

При пошуку роботи понад мільйон українців щороку розглядають пропозиції за кордоном. В першу чергу попит обумовлений високим рівнем заробітної плати (від 800 до 4000 євро залежно від країни і сфери працевлаштування). Також мігранти зацікавлені в безпечних та очікуваних умовах праці, включаючи - оплачувані лікарняні, гнучкий графік роботи, швидке отримання дозволів на в'їзд, комфортне і доступне житло.

Але як в 2021 році знайти роботу за кордоном швидко і безпечно, щоб не переглядаючи даремно тисячі однотипних вакансій? З цією метою і був створений майданчик з роботою за кордоном - Layboard.com.

Що таке Layboard?

Платформа Layboard.com - спеціалізований портал, за допомогою якого можна знайти роботу за кордоном, не виходячи з дому. На сайті представлені тисячі вакансій від роботодавців з Америки, Європи, Азії та Ізраїлю. Як перевага - в одному місці можна знайти пропозиції з працевлаштування з усього світу.

На порталі представлені пропозиції не тільки від прямих роботодавців, а також і кадрових агентств.

Особливості роботи сервісу Layboard

Сайт зручний у використанні навіть для недосвідчених користувачів. На головній сторінці можна відразу виконати пошук по цікавлять вакансіях і країнам, після цього, будуть представлені всі доступні пропозиції на даних момент із зазначенням: заробітної плати, вимог до кандидатів та умов проживання.

На сайті спростили пошук роботи за допомогою фільтра за сферами працевлаштування. Включені також пропозиції для фахівців з відсутністю досвіду роботи і сфокусованих тільки на фріланс.

Найчастіше мігранти стикаються з проблемою при пошуку роботи на сторонніх платформах - незручною навігації при перегляді вакансій. Layboard.com пропонує рішення - можливість активувати фільтри по перевагах. Наприклад - вибрати вид зайнятості, вимоги до знання іноземних мов, умови праці та проживання.

Претендентів також можуть зацікавити розділи "Новини" і "Популярні статті", де щотижня публікується актуальна інформація про особливості працевлаштування за кордоном. А якщо виникнуть питання - можна їх поставити в розділі "Форум".

ТОП-10 кадрових агентств

Перед тим, як планувати поїздку за кордоном, варто ознайомитися з білим списком перевірених агентств з працевлаштування за кордоном. Їхньою метою роботи виступає допомогу в пошуку вакансій, оформлення необхідних дозволів та мінімізація випадків шахрайства. Розглянемо докладніше, які посередники користуються найбільшим попитом серед українців.

  1. BVS Rabota. Агентство працює на ринку вже більше 10 років, спеціалізується на пошуку вакансій в Азії, Європі, США і Ізраїлі, кваліфікованої допомоги в оформленні віз, дозволів, допомога у бронюванні житла і квитків. Мають 30 філій в Україні та представницький в Литві.
  2. Randstad – голландська компанія, допомагає легально знайти роботу в Польші, переважно соціальним працівникам.
  3. Gremi Personal - агентство тимчасової зайнятості, спеціалізуються на підборі роботи для іноземців з усього світу.
  4. East West Link - польська компанія, що спеціалізується на підборі вакансій в ЄС. Офіційно працевлаштовують клієнтів з 2007 року, Основна спеціалізація - підбір пропозицій в сферах сільського господарства, готельного бізнесу та легкої промисловості.
  5. Gold Work - агентство націлене на підбір вакансій в Європейському Союзі (переважно - в Польщі і Чехії). Надають кваліфіковану допомогу 24/7.
  6. Work Life - польське представницький в Україні, функціонують на ринку офіційно починаючи з 2016 року. Основна спеціалізація - працевлаштування в РП, допомога в швидкому і офіційному отриманні ВНЖ і ПМЖ.
  7. EuroGroup - посередник з пошуку роботи за кордоном. Колектив - переважно молоді фахівці. Забезпечать можливістю отримання як базової консультації, так і повного пакету необхідних дозволів.
  8. AndriyM - кадрове агентство працює з 2014 року, має представництва в Польщі і Чехії. Взаємодіють з європейськими наймачами, пропонують відправку документів поштовими службами без необхідності відвідування локального офісу.
  9. Union Job - пропонують кваліфікованим фахівцям швидко і легально отримати високооплачувану роботу в сферах - медицина, IT, легка промисловість. Також займаються бронюванням житла, квитків, оформленні дозволів і т.д. Працюють на ринку більше 4 років.
  10. Work Service Ukraine - холдингова група, що спеціалізується на території США і Європи. Офіс розташований в Голосіївському районі м.Києва.
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