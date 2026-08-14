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Лавров заявил об отказе РФ от перемирия и угрожает Украине более "жесткими" ударами

12:40 14.08.2026 Пт
2 мин
Глава МИД РФ придумал новый повод для продолжения войны
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)

Россия не планирует "замораживать" боевые действия по всей линии фронта и соглашаться на перемирие с Украиной.

С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

"Для России неприемлема остановка по линии соприкосновения - она перечеркнула бы подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм", - цинично солгал Лавров.

Более того, российский дипломат начал выдумывать, что останавливаться нужно исключительно тогда, когда есть "долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование".

На этом фоне Лавров пригрозил, что Россия усилит методы разрушения всего, что подпитывает военную машину Украины со стороны ее союзников.

"Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится", - угрожает глава МИД РФ.

Что Украина могла предложить России

Согласно данным Sky News, команда украинского лидера Владимира Зеленского якобы направила Кремлю предложение о взаимном отказе от ударов по гражданским объектам в Черном море.

Однако Киев эти данные пока официально не подтверждал и не опровергал.

По словам журналистов, предложение команды Зеленского прозвучало одновременно с сообщениями о том, что США пытаются убедить Украину сократить удары по российским портам.

Кстати, недавно стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично попросил Зеленского прекратить атаки на танкеры в Черном море.

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