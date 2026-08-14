"Для России неприемлема остановка по линии соприкосновения - она перечеркнула бы подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм", - цинично солгал Лавров.

Более того, российский дипломат начал выдумывать, что останавливаться нужно исключительно тогда, когда есть "долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование".

На этом фоне Лавров пригрозил, что Россия усилит методы разрушения всего, что подпитывает военную машину Украины со стороны ее союзников.

"Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится", - угрожает глава МИД РФ.