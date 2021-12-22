Лавров заявив про три треки переговорів зі США щодо "гарантій безпеки"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ домовилась з США провести три треки переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Перший раунд запланований вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Russia Today.

"Є згода зі США залучити три треки переговорів щодо гарантій безпеки", - сказав Лавров. За його словами, реакція США на пропозиції РФ є "діловою". "Щодо реальної реакції, не риторичної, а реальної реакції, я б сказав, вона ділова, з боку наших американських колег. Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США, і ось за підсумками чергового контакту по суті узгоджено організаційні модальності подальшої роботи", - додав Лавров.

