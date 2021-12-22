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Лавров заявив про три треки переговорів зі США щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Середа 22 грудня 2021 11:47
Лавров заявив про три треки переговорів зі США щодо "гарантій безпеки" Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ домовилась з США провести три треки переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Перший раунд запланований вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Russia Today.

"Є згода зі США залучити три треки переговорів щодо гарантій безпеки", - сказав Лавров.

За його словами, реакція США на пропозиції РФ є "діловою".

"Щодо реальної реакції, не риторичної, а реальної реакції, я б сказав, вона ділова, з боку наших американських колег. Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США, і ось за підсумками чергового контакту по суті узгоджено організаційні модальності подальшої роботи", - додав Лавров.


Раніше повідомлялося, що Путін вимагає від США саме юридично закріплених "гарантій безпеки".

Разом з тим Сполучені Штати Америки заявили, що представлять РФ свій перелік занепокоєнь у відповідь на "гарантії безпеки". Там вважають, що не бачать з боку російської сторони кроків, які б зменшили стурбованість щодо ситуації біля кордонів України.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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